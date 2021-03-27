Оксана Марченко стала бабушкой: у ее сына Богдана родился первенец (фото)

Известная телеведущая Оксана Марченко - мама двух деток: сына Богдана и дочери Дарьи. А теперь она еще и бабушка - у Богдана и его супруги Екатерины родился сын.

Радостной новостью Оксана Марченко поделилась у себя на странице в Фейсбуке 27 марта, опубликовав первый снимок с малышом на руках, лицо которого скрыла под смайликом.

Мальчик родился 26 марта поздно вечером. Молодые родители решили назвать сына Виктором, как отметила Марченко "в честь дедушки" (Виктора Медведчука). Хотя, напомним, что Виктор Владимирович не родной отец Богдана.

"От добрых людей принимаю поздравления, злых - просьба не писать, чтобы ваше зло к вам не возвратилось... Слава Богу за все" - добавила Оксана Марченко.

Напомним, что в октябре 2020 года, несмотря на карантин Оксана Марченко пышно отгуляла свадьбу своего первенца Богдана. Роскошная вечеринка состоялась в элитном загородном комплексе неподалеку от Киева. На свадьбе развлекали гостей топовые звезды украинского шоу-бизнеса.

Также, "Телеграф" рассказывал, кто из политиков и бизнесменов засветился на праздновании.