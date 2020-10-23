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СМИ рассказали о гостях свадьбы сына Оксаны Марченко: кто из соратников Медведчука там засветился

СМИ рассказали о гостях свадьбы сына Оксаны Марченко: кто из соратников Медведчука там засветился
09:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
10 октября отгремела свадьба пасынка главы политсилы "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Рассказываем, кто из политиков и бизнесменов засветился на праздновании.

На въезде в элитный столичный ресторан, где проходила свадьба, можно было заметить много машин влиятельных бизнесменов и политиков.  Многие из которых даже приехали на "подставных" машинах, чтобы не светиться. Однако анализ снимков СМИ и фото от самих гостей, которые они публиковали в Instagram в тот день, можно составить приблизительный список приглашенных.

На праздновании были замечены не только соратники Виктора Медведчука, например Игорь и Григорий Суркисы, но и из "конкурирующей" партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" тоже были гости.

Журналисты заметили, что на свадьбе присутствовал Андрей Холодов. И если сначала у СМИ были сомнения он ли это, ведь на кадрах снятых возле ресторана не очень было понятно он ли это, то позже, после публикаций видео в Инстаграме других гостей сомнения отпали.

Также журналисты сумели поймать и машину - черную Audi, которая принадлежит Тарасу Козаку - также одного из соратников Медведчука. На свадьбу он приехал со своей спутницей - Натальей Лавренюк.

Еще одним гостем стал нардеп-регионал  и фигурант "янтарной стрельбы" Владимир Продивус. 

Отметим, что на следующий после свадьбы день невестка Медведчука выложила в инстаграми картину, изготовленную из камней, похожего на янтарь.

Был замечен и экс-госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц, а точнее его машина. Дипломат свое присутствие на свадьбе отрицает, заявляя, что в тот день он просто одолжил свое авто.

Кроме того, журналисты зафиксировали на территории ресторана Сергея Коровченко, который занимал должность начальника Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Крыму во время аннексии.

Прибыл Коровченко не один, а сопровождении руководительницы киевского штаба и доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах 2019 года Владиславы Молчановой.

На видео одной из гостей журналисты заметили мужчину, очень похожего на народного депутата Украины от ОПЗЖ Вадима Столара - "серого кардинала Киева".

Ранее, "Телеграф" рассказывал, что несмотря на карантинные меры, семья Оксаны Марченко отгуляла пышную свадьбу ее сына, на которой выступали топовые звезды украинского шоу-бизнеса.

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Свадьба, Оксана Марченко.

Автор:

Телеграф
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