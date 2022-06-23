Невістка Оксани Марченко засвітила обличчя однорічного онука Медведчука (фото)
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У профілі невістки Оксани Марченко про війну жодного натяку
Дружина Богдана Марченка – сина Оксани Марченко від першого шлюбу з бізнесменом Юрієм Коржем – похвалилася знімками свого первістка. Малюкові в березні виповнився рік. Його назвали Віктором на честь вітчима тата, Віктора Медведчука, який зараз перебуває під арештом і підозрюється в держзраді.
Як передає "Телеграф", фотографії невістки Оксани Марченко із маленьким сином опубліковано в Instagram Катерини. Окрім знімків із дитиною дівчина активно ділиться з підписниками літніми фотокартками.
Так, на недавній фотографії молода мама у чорній міні-сукні тримає сина Віктора. Малюк одягнений у білий боді та шкарпетки.
У травні та червні Катерина опублікувала кілька кадрів із фотосесій, не супроводжуючи їх будь-якими підписами.
Ймовірно, Катерина разом зі своєю сестрою-близнючкою Оленою зараз можуть бути в Туреччині, у Стамбулі.
Зазначимо, що Катерина та Богдан одружилися у 2020 році. 26 березня 2021 року у них народився син Віктор.
Після скандального арешту Віктора Медведчука дівчина підтримала свекруху, яка вимагає звільнити чоловіка. Тоді обрушилися гнівні коментарі на всю родину Медведчука, в цьому числі й Катерина. У соцмережі вона писала, що всі "побажання" в її бік "повернуться бумерангом".
Нагадаємо, у квітні 2022 року нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука затримали в українському "пікселі" правоохоронці. Скандального політика в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Зараз він перебуває у СІЗО. Після спецоперації із затримання Медведчука його дружина Оксана Марченко вимагала зняти звинувачення з її чоловіка. Але відеозвернення Марченко до Ердогана викликало хвилю мемів.