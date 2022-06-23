Невістка Оксани Марченко засвітила обличчя однорічного онука Медведчука (фото)

У профілі невістки Оксани Марченко про війну жодного натяку

Дружина Богдана Марченка – сина Оксани Марченко від першого шлюбу з бізнесменом Юрієм Коржем – похвалилася знімками свого первістка. Малюкові в березні виповнився рік. Його назвали Віктором на честь вітчима тата, Віктора Медведчука, який зараз перебуває під арештом і підозрюється в держзраді.

Як передає "Телеграф", фотографії невістки Оксани Марченко із маленьким сином опубліковано в Instagram Катерини. Окрім знімків із дитиною дівчина активно ділиться з підписниками літніми фотокартками.

Так, на недавній фотографії молода мама у чорній міні-сукні тримає сина Віктора. Малюк одягнений у білий боді та шкарпетки.

Катерина Марченко із сином Віктором

У травні та червні Катерина опублікувала кілька кадрів із фотосесій, не супроводжуючи їх будь-якими підписами.

Невістка Оксани Марченко

Під знімками Катерина збирає компліменти

Молода мама чудово виглядає

Дружина сина Оксани Марченко Богдана

Ймовірно, Катерина разом зі своєю сестрою-близнючкою Оленою зараз можуть бути в Туреччині, у Стамбулі.

Зазначимо, що Катерина та Богдан одружилися у 2020 році. 26 березня 2021 року у них народився син Віктор.

Катерина та Богдан Марченко

Весілля сина Оксани Марченко Богдана

Після скандального арешту Віктора Медведчука дівчина підтримала свекруху, яка вимагає звільнити чоловіка. Тоді обрушилися гнівні коментарі на всю родину Медведчука, в цьому числі й Катерина. У соцмережі вона писала, що всі "побажання" в її бік "повернуться бумерангом".

Нагадаємо, у квітні 2022 року нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука затримали в українському "пікселі" правоохоронці. Скандального політика в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Зараз він перебуває у СІЗО. Після спецоперації із затримання Медведчука його дружина Оксана Марченко вимагала зняти звинувачення з її чоловіка. Але відеозвернення Марченко до Ердогана викликало хвилю мемів.