Хірург побачив на обличчі Марченко сліди операцій: "Так роблять злочинці для втечі та зміни паспорта"

Пластичний хірург розповів, через що змінилася зовнішність дружини Медведчука Оксани Марченко

Обличчя Оксани Марченко, яка звернулася через арешт її чоловіка Віктора Медведчука до президентів Зеленського і Ердогана, складно впізнати через результат декількох невдалих пластичних операцій. Як передає "Телеграф", таку думку висловив лікар-хірург Григорій Стрикун на своїй сторінці в Facebook.

За словами пластичного хірурга, зовнішність телеведучої дійсно змінилася, ймовірно, внаслідок проведення декількох пластичних операцій з поганим результатом.

Серед операцій, які могла зробити Марченко, хірург перелічує як мінімум чотири:

Ринопластика. За словами Стрикуна, кінчик носа піднятий, але відведений дещо лівіше від вертикальної осі, що свідчить про незадовільний результат від операції. Блефаропластика верхніх та нижніх повік. Лікар пише, що операції виконано "агресивно", тому можна побачити наслідки — ефект натягнутої шкіри на череп, порушення закривання очей, формування "округлого" вирізу очного яблука з ефектом "риб‘ячого ока". Стрикун зауважує, що Марченко вимушено доводиться піднімати погляд вгору, щоби змочити очне яблуко. Видалення жирових тіл Біша посприяло, за словами хірурга, "впаданню" щік усередину та ефекту схудлого обличчя. Повна відсутність міміки середньої та верхньої третини обличчя, каже Стрикун, може бути результатом надмірної дози ботоксу.

"Я не слідкував за зовнішністю даної особи та не знаю, чи всі ці зміни відбулись раптово чи поступово. Всі висновки все ж суб’єктивні. Але така комбінація операцій за один раз частіше використовується злочинцями при втечі та зміні паспорта", — підсумував пластичний хірург.

Як змінилося обличчя Оксани Марченко

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Нагадаємо, 12 квітня СБУ вдалося затримати нардепа Віктора Медведчука за допомогою спеціальної операції. Політик був одягнутий в українську військову форму. Лідера ОПЗЖ в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. В перші дні повномасштабного вторгнення росії на території України з’явилася інформація, що Медведчук втік. Його дружина, Оксана Марченко, виїхала з України ще до 24 лютого.