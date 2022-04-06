Рус

"Росіяни з танку вистрелили в спину двом сестрам": хірург відверто розповів про спасіння життів під час війни

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
21
Лікар-хірург Григорій Стрикун працює на Київщині
Лікар-хірург Григорій Стрикун працює на Київщині

Частіше лікарю доводиться оперувати мирних мешканців, а не військових

З перших днів повномасштабної війни до боротьби з ворогом в Україні залучилися всі – військові, волонтери, і, звісно, лікарі, навіть моделі стають бойовими медиками. Серед бійців "медичного фронту" лікар-хірург, пластичний хірург, завідувач хірургічного відділення в державній лікарні в Київській області Григорій Стрикун, який з перших хвилин війни вирішив рятувати життя українців.

Про те, в яких умовах працюють під час війни українські медики та з якими пораненнями найчастіше надходять постраждалі – читайте в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

- Як я розумію, до 24 лютого ви були пластичним хірургом. Нині, бачу, ваша діяльність дещо змінила напрямок. Як дізналися про повномасштабне вторгнення росії?

- Так, я виконував пластичні та естетичні операції. Перед початком війни ввечері в мене була операція, повернувся додому пізно і ліг спати. Рано вранці я прокинувся від дзвінка мами, яка тремтячим голосом сказала мені, що на нас напала росія і було чути вибухи.

- Як вирішили, чим займетеся під час війни? Що вплинуло на ваше рішення?

- Я завідую хірургічним відділенням в Київській області і є ведучим оперуючим хірургом в лікарні. Рішення прийняв практично одразу і без сумніву — бути із своїм відділенням і допомагати всім. Перші декілька днів я жив у лікарні.

- Основні завдання хірурга у воєнний час, на вашу думку?

- Надати допомогу якомога більшій кількості людей в межах своїх можливостей. Свої можливості, як виявилось, я недооцінював. Війна і адреналін внесли свої корективи.

- Ви лікуєте і наших військових, і мирних мешканців?

- Так, поранених більше серед мирних жителів.

- З якими ранами\травмами надходять до лікарень українці?

- В основному, це осколкові мінно-вибухові поранення та вогнепальні поранення. Бувають масові надходження поранених без кінцівок, з проникаючими пораненнями грудної клітки і живота.

- Які операції вам доводиться робити найчастіше наразі?

- Зараз це видалення осколків, порожнинні операції на грудній і черевній порожнині, гнійні ускладнення після ран.

До війни Григорій Стрикун займався пластичною хірургією. Фото: з архіву героя
До війни Григорій Стрикун займався пластичною хірургією. Фото: з архіву героя

- Ви писали, що одну операцію проводили 6 годин. Скільки зазвичай часу йде на одну операцію? Скільки медиків задіяно при цьому?

- Іноді операції можуть бути і довше. У випадку політравми (сукупність травм, які характеризується значними змінами структури та функцій органів і систем органів. – Ред.) кожна хвилина цінна, не можна, щоб пацієнт знаходився довго в наркозі, тому що це загрозливо для життя. Існують міжнародні протоколи та стандарти надання хірургічної допомоги в таких випадках, поки ми вписуємось в них. Зазвичай тривалість операції — 1-3 години, і може збільшуватись або зменшуватись через тяжкість стану пацієнта. Мінімум на одну операцію задіяно 6 осіб, у нас був максимум — 16 чоловік на одного постраждалого.

- У дописі ви розповідали, що вперше в житті виконували операцію на відкритому серці, аорті та легенях, оці та кінцівках одномоментно. Тобто часу мало і тому треба одночасно оперувати різні органи? Розкажіть трохи про цей випадок.

- Так, у цьому випадку осколки пошкодили грудну, черевну порожнини трьох з чотирьох кінцівок, око та обличчя. Доводилось діяти в межах протоколу Damage control — це зробити мінімум дій, щоб врятувати життя і відстрочити операції на інші дні, тобто зупинити кровотечу і порушення функцій життєво важливих органів, інакше зволікання означатиме смерть на операційному столі. На пацієнта за вся операцію пішло 11 літрів розчинів і 3 літри крові та плазми.

- Ваша замітка про те, як російські військові знущалися над мирними українцями в окупованих селах і містах, викликала реакцію в мережі. А в Instagram потім ще й була заблокована. Можете трохи розповісти, якими спогадами про окупацію діляться з вами пацієнти?

- Зараз в мене в відділенні лежить пацієнтка, яка отримала проникаюче осколкове поранення грудної клітки в своєму населеному пункті, коли їхала на велосипеді з чоловіком. В них напряму вистрелили з танку, добре, що не влучили, і снаряд впав поруч. Недавно виписав пацієнтку, яка йшла зі своєю сестрою в магазин за хлібом. Окупанти їх випустили і вистрелили в спину з танку. Влучили в сестру пацієнтки. Від неї залишились тільки рештки. Нещодавно виписав пацієнтів, які евакуювались з Чернігова на машині. В них вистрелили протитанковим снарядом. З 8 людей вижило 5. У однієї з тих, хто вижив, відірвало дві руки по плече, в іншої — розрив селезінки, в решти — осколкові поранення. В матері однієї з тих, хто вижив, від вибуху відірвало голову, дівчина бачила все це на свої очі. Мені довелось оглядати трупи загиблих в цій жахливій катастрофі, після цього я не міг нормально заснути більше тижня.

- Під небезпекою через агресію ворога – всі, в тому числі лікарі. В яких умовах доводиться працювати українським медикам під час війни? Що найскладніше?

- Найскладніше — під час операції чути вибухи десь недалеко. В думках починаєш молитись, щоб наступний із снарядів не прилетів по лікарні. Умови до війни були, м‘яко кажучи, незадовільні — внаслідок реформи багато лікарень були на межі закриття. Обладнання відсутнє або застаріле, немає навіть банального запасу шовного матеріалу та розчинів. Перші дні доводилось купувати все за власний рахунок.

- Чи вистачає нашим лікарям наразі засобів, персоналу? Бо коли почалася пандемія, системі охорони здоров’я було несолодко. Чи готова була наша медицина до великої війни?

- Медична система взагалі не була готова. Як я сказав вище: до війни виконувалось все, щоб державну медицину обмежити декількома лікарнями у великих містах. Районні лікарні масово зачинялись. Персоналу не вистачає, я єдиний оперуючий хірург, наприклад, в радіусі 50 кілометрів. Зараз, завдяки місцевим волонтерам і міжнародній волонтерській допомозі, засоби є.

- Що (хто) дозволяє триматися, надає сили продовжувати боронити "медичний" фронт?

- Надають сили вдячні очі вилікуваних пацієнтів, дзвінок матері та дівчини зі словами "я в порядку", мужність наших військових. Це дуже мотивує.

Теги:
#Війна #Хірург #Лікар
Хлопчика шукали більше місяця
Київ
Дива не сталося: дитину, яка рятувалася від війни на човні, знайшли загиблою
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Хлопчика шукали більше місяця
Дива не сталося: дитину, яка рятувалася від війни на човні, знайшли загиблою
Дата публікації
Категорія
Ідеї знищення українців знаходять гарячу підтримку серед росіян
Міф про "один народ" валиться на наших очах, на нас, на жаль, чекають ще більші звірства росіян — психолог
Дата публікації
Категорія
Зруйнований російськими військами Маріуполь
Російські війська у спробах взяти Маріуполь зазнають великих втрат — військовий аналітик
Дата публікації
Категорія
Кіпр — 5 квітня 2022 рік
Українці на Кіпрі вшанували пам’ять мешканців Бучі та інших міст України, вбитих солдатами рф: ексклюзивні фото
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 6 квітня
Війна — день 42: бої за південь та схід України продовжуються, росія бомбить українські міста