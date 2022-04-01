"Мій план — перемогти у цій війні": зірка показів Prada пішов служити і став новим "крашем" українок

Хлопець змінив модельний подіум на фронт.

У світі склався такий стереотип, що чоловіки-моделі — це "не мужики" і те, що, крім як ходити по подіуму, вони нічого і не вміють. Однак коли ті беруть до рук зброю і безстрашно йдуть захищати свою батьківщину, такі застарілі думки зникають. Розвіяв усі сумніви про себе й молодий манекенник, зірка шоу Givenchy, Hugo Boss, Prada та Lacoste – 21-річний Лев Улесов з Броварів.

Хлопець з легкістю змінив модні покази та фотосесії на військову форму та зброю, щоб захищати свій народ на передовій під Києвом від "старого пердуна" путіна, розповів Улесов виданню The Daily Star.

Лев має медичну освіту, і з перших днів війни в Україні він пішов на передову служити бойовим медиком. Він використовує всі свої навички психології, щоб підвищувати моральний дух українських бійців, а також навчає першої допомоги. Хлопець зазначає, що залишатиметься на війні, доки вона не закінчиться.

"Я бойовий медик, і мій план полягає в тому, щоб рятувати людей з гарячих точок, надавати першу допомогу на землі та вивозити тіла з лінії фронту. Мій план — перемогти у цій війні ", — каже Лев.

Амбітний хлопець із привабливою зовнішністю одразу "припав до смаку" не лише українкам, а й дівчатам по всьому світу, про що свідчать численні коментарі під його фото в Інстаграм різними мовами.

Зазначимо, що ще одним героєм численних мемів та улюбленцем усіх українських жінок став радник голови Офісу президента Олексій Арестович, його ще називають "головним психотерапевтом України". Також у центрі уваги українок знаходиться і губернатор Миколаївської військової обласної державної адміністрації Віталій Кім .