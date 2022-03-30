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Нідерланди розгорнули на Львівщині польовий госпіталь, працюватимуть медики зі США і Канади

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Нідерланди розгорнули на Львівщині польовий госпіталь, працюватимуть медики зі США і Канади Новина оновлена 30 березня 2022, 10:21

Лікарня може працювати, навіть якщо є перебої з електропостачанням

Нідерланди передали на Львівщину мобільний медичний заклад, розрахований на 50 ліжкомісць. У госпіталі є все необхідне для надання допомоги: операційна, реанімаційні ліжка, відділення інтенсивної терапії, відділення рентген-діагностики, апарати ультразвукової діагностики, клінічна лабораторія з банком крові, кисневий концентратор.

Про це розповів у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Госпіталь може функціонувати навіть якщо є перебої з електропостачанням. Раніше його використовували під час війни у Сирії. Де розгорнули госпіталь, зі зрозумілих причин, розповідати не буду", — написав Козицький.

У польовому шпиталі працюватимуть лікарі, яким через війну довелося покинути домівки в інших областях України, а також медпрацівники зі США та Канади.

Це вже третій мобільний госпіталь, який розгорнули на Львівщині за підтримки іноземних партнерів.

Теги:
#Нідерланди #Козицький #Польовий госпіталь #львівщина медики
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