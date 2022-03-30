Нидерланды развернули на Львовщине полевой госпиталь, работать будут медики из США и Канады

Госпиталь может работать, даже если есть перебои с электроснабжением

Нидерланды передали на Львовщину мобильное медицинское учреждение, рассчитанное на 50 койкомест. В госпитале есть все необходимое для оказания помощи: операционная, реанимационные койки, отделение интенсивной терапии, отделение рентген-диагностики, аппараты ультразвуковой диагностики, клиническая лаборатория с банком крови, кислородный концентратор.

Об этом рассказал в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Госпиталь может функционировать, даже если есть перебои с электроснабжением. Раньше его использовали во время войны в Сирии. Где развернули госпиталь, по понятным причинам, рассказывать не буду", — написав Козицкий.

В полевом госпитале будут работать врачи, которым из-за войны пришлось покинуть дома в других областях Украины и медработники из США и Канады.

Это уже третий мобильный госпиталь, развернутый на Львовщине при поддержке иностранных партнеров.