Хирург увидел на лице Марченко следы операций: "Так делают преступники для бегства и смены паспорта"

Пластический хирург рассказал, из-за чего изменилась внешность жены Медведчука Оксаны Марченко

Лицо Оксаны Марченко, обратившейся из-за ареста ее мужа Виктора Медведчука к президентам Зеленскому и Эрдогану, сложно узнать из-за результата нескольких неудачных пластических операций. Как передает "Телеграф", такое мнение высказал врач-хирург Григорий Стрикун на своей странице в Facebook.

По словам пластического хирурга, внешность телеведущей действительно изменилась, вероятно, в результате проведения нескольких пластических операций с плохим результатом.

Среди операций, которые могла сделать Марченко, хирург перечисляет как минимум четыре:

Ринопластика. По словам Стрикуна, кончик носа приподнят, но отведен несколько левее вертикальной оси, что свидетельствует о неудовлетворительном результате от операции. Блефаропластика верхних и нижних век. Врач пишет, что операции выполнены "агрессивно", поэтому можно увидеть последствия — эффект натянутой кожи на череп, нарушение закрывания глаз, формирование "округлого" выреза глазного яблока с эффектом "рыбьего глаза". Стрикун отмечает, что "Марченко вынуждена поднимать взгляд вверх, чтобы смочить глазное яблоко. Удаление жировых тел Биша способствовало, по словам хирурга, "впадению" щек внутрь и эффекту похудевшего лица. Полное отсутствие мимики средней и верхней трети лица, говорит Стрикун, может быть результатом чрезмерной дозы ботокса.

"Я не следил за внешностью данной личности и не знаю, произошли ли все эти изменения внезапно или постепенно. Все выводы все же субъективны. Но такая комбинация операций за один раз чаще используется преступниками при побеге и смене паспорта", — подытожил пластический хирург. .

Как изменилось лицо Оксаны Марченко

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Напомним, 12 апреля СБУ удалось задержать нардепа Виктора Медведчука с помощью специальной операции. Политик был одет в украинскую военную форму. Лидера ОПЗЖ в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. В первые дни полномасштабного вторжения россии на территории Украины появилась информация, что Медведчук скрылся. Его супруга, Оксана Марченко, уехала из Украины еще до 24 февраля.