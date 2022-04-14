Укр

Хирург увидел на лице Марченко следы операций: "Так делают преступники для бегства и смены паспорта"

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Оксану Марченко едва ли можно узнать Новость обновлена 14 апреля 2022, 16:50
Оксану Марченко едва ли можно узнать

Пластический хирург рассказал, из-за чего изменилась внешность жены Медведчука Оксаны Марченко

Лицо Оксаны Марченко, обратившейся из-за ареста ее мужа Виктора Медведчука к президентам Зеленскому и Эрдогану, сложно узнать из-за результата нескольких неудачных пластических операций. Как передает "Телеграф", такое мнение высказал врач-хирург Григорий Стрикун на своей странице в Facebook.

По словам пластического хирурга, внешность телеведущей действительно изменилась, вероятно, в результате проведения нескольких пластических операций с плохим результатом.

Среди операций, которые могла сделать Марченко, хирург перечисляет как минимум четыре:

  1. Ринопластика. По словам Стрикуна, кончик носа приподнят, но отведен несколько левее вертикальной оси, что свидетельствует о неудовлетворительном результате от операции.
  2. Блефаропластика верхних и нижних век. Врач пишет, что операции выполнены "агрессивно", поэтому можно увидеть последствия — эффект натянутой кожи на череп, нарушение закрывания глаз, формирование "округлого" выреза глазного яблока с эффектом "рыбьего глаза". Стрикун отмечает, что "Марченко вынуждена поднимать взгляд вверх, чтобы смочить глазное яблоко.
  3. Удаление жировых тел Биша способствовало, по словам хирурга, "впадению" щек внутрь и эффекту похудевшего лица.
  4. Полное отсутствие мимики средней и верхней трети лица, говорит Стрикун, может быть результатом чрезмерной дозы ботокса.

"Я не следил за внешностью данной личности и не знаю, произошли ли все эти изменения внезапно или постепенно. Все выводы все же субъективны. Но такая комбинация операций за один раз чаще используется преступниками при побеге и смене паспорта", — подытожил пластический хирург. .

Как изменилось лицо Оксаны Марченко
Как изменилось лицо Оксаны Марченко
Скриншот поста
Скриншот поста

Напомним, 12 апреля СБУ удалось задержать нардепа Виктора Медведчука с помощью специальной операции. Политик был одет в украинскую военную форму. Лидера ОПЗЖ в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. В первые дни полномасштабного вторжения россии на территории Украины появилась информация, что Медведчук скрылся. Его супруга, Оксана Марченко, уехала из Украины еще до 24 февраля.

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