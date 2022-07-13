Скандал с уничтожением доказательств в делах Медведчука и Майдана: появилась неожиданная реакция ГБР

Сотрудники бюро говорят, что уничтожили только то, на что имели право по закону

Скандал вокруг Государственного бюро расследований, уничтожившего доказательства по резонансным делам Майдана и Виктора Медведчука, похоже, что только набирает обороты. Сотрудники ведомства открыли уголовное производство и заявили о клевете на них.

В среду, 13 июля, в Telegram-канале ДБР появилось сообщение, в котором отдельных "деятелей" обвинили в расшатывании ситуации в Украине и распространении ложной информации о работе правоохранительной системы.

Отметим, что речь идет об информации об уничтожении секретных данных по "Харьковским соглашениям", "угольному делу" Медведчука, расстрелам на Майдане и причастности к этому экс-главы СБУ Александра Якименко, а также делам против Януковича и Порошенко. Об этом 7 июля сообщила журналистка "Сегодня" Ирина Ромалийская, прикрепив официальное письмо от Офиса генерального прокурора.

Между тем, в ГБР убеждают, что в начале российского вторжения в Украину сотрудниками бюро были уничтожены лишь те отдельные материалы с секретной информацией, относительно которых были соответствующие законодательные требования и добавили, что все вышеуказанные дела они расследуют и передадут в суд согласно плану.

"Согласование прокуроров для уничтожения таких документов требуется только в условиях мирного времени, тогда как уничтожение секретной информации в условиях военного положения этого не предусматривает", — отметила пресс-служба ГБР.

Теперь против распространителей информации об уничтожении документов (вероятно, речь идет о журналистке "Сегодня") ГБР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 343 УК Украины (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя), увидев у обнародованных и даже документально подтвержденных Офисом генпрокурора данных — противозаконную деятельность.

Между тем, как сообщал "Телеграф", сотрудники Государственного бюро расследований занимаются поиском российских паспортов у украинских чиновников.