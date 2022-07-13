Скандал зі знищенням доказів у справах Медведчука та Майдану: з'явилася несподівана реакція ДБР

Співробітники бюро кажуть, що знищили тільки те, на що мали право за законом

Скандал довкола Державно бюро розслідувань, яке знищило докази у резонансних справах Майдану та Віктора Медведчука, схоже, що тільки набирає обертів. Співробітники відомства відкрили кримінальне провадження й заявили про наклеп на них.

У середу, 13 липня, у Telegram-каналі ДБР з'явився допис, у якому окремих "діячів" звинуватили у розхитуванні ситуації в Україні та розповсюдженні неправдивої інформації щодо роботи правоохоронної системи.

Зазначимо, що мова йде про інформацію про знищення секретних даних стосовно "Харківських угод", "вугільної справи" Медведчука, розстріли на Майдані та причетність до цього ексглави СБУ Олександра Якименка, а також справи проти Януковича та Порошенка. Про це 7 липня повідомила журналістка "Сьогодні" Ірина Ромалійська, прикріпивши офіційний лист від Офісу генерального прокурора.

Тим часом у ДБР переконують, що на початку російського вторгнення в Україну співробітниками бюро було знищено лише ті окремі матеріали з секретною інформацією щодо яких були відповідні законодавчі вимоги й додали, що всі вищевказані справи вони розслідують і передадуть до суду за планом.

"Погодження прокурорів для знищення таких документів вимагається лише в умовах мирного часу, тоді як знищення секретної інформації в умовах воєнного стану цього не передбачає", — зазначила пресслужба ДБР.

Тепер проти розповсюджувачів інформації про знищення документів (ймовірно, мова йде про журналістку "Сьогодні") ДБР відкрило кримінальну справу за ч. 2 ст. 343 КК України (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця), адже побачили в оприлюднених і навіть документально підтверджених Офісом генпрокурора даних — протизаконну діяльність.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", співробітники Державного бюро розслідувань займаються пошуком російських паспортів в українських чиновників.