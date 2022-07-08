ГБР таки знищило докази у резонансних справах, зокрема Майдана та Медведчука: документ
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В ОГП підтвердили інформацію про знищення доказів у резонансних справах
Державне бюро розслідувань (ДБР) потрапило у гучний скандал через знищення секретних документів та доказів, у кількох кримінальних справах, пов’язаних із колишніми топполітиками України.
Як повідомила у своєму Фейсбуку журналістка каналу "Сьогодні" Ірина Ромалійська, підтвердження цієї інформації вона змогла отримати в Офісі генерального прокурора.
"У пресслужбі ДБР сьогодні досить грубо говорили, що я брешу і маніпулюю. Але – ніт. Тепер це офіційно підтверджує Офіс Генерального прокурора України, відповідаючи на мій запит", — написала вона.
Як йдеться у відповіді на запит журналістки, в ОГП підтвердили, що окремі носії секретної інформації були знищені співробітниками Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації ДБР, хоча такого дозволу прокурори не давали.
Наразі ведуться роботи з відновлення доказів шляхом пошуку та отримання копій матеріалів, що залишилися в інших відомствах.
Нагадаємо, 7 липня Ромалійська повідомила про те, що в ДБР знищили докази щодо низки резонансних справ, серед яких:
- "Харківські угоди", якими дозволялося базування російського флоту у Криму;
- "вугільна справа" Віктора Медведчука;
- причетність ексглави СБУ Олександра Якименка до розстрілів на Майдані;
- доведення української армії до злиднів за часів президентства Віктора Януковича;
- справи, пов’язані із п’ятим президентом Петром Порошенком.
Як повідомлялося раніше, у скандал раніше потрапив заступник голови Харківської обласної ради Богдан Мальований, у якого виявили російський паспорт.