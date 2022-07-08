ГБР таки знищило докази у резонансних справах, зокрема Майдана та Медведчука: документ

В ОГП підтвердили інформацію про знищення доказів у резонансних справах

Державне бюро розслідувань (ДБР) потрапило у гучний скандал через знищення секретних документів та доказів, у кількох кримінальних справах, пов’язаних із колишніми топполітиками України.

Як повідомила у своєму Фейсбуку журналістка каналу "Сьогодні" Ірина Ромалійська, підтвердження цієї інформації вона змогла отримати в Офісі генерального прокурора.

"У пресслужбі ДБР сьогодні досить грубо говорили, що я брешу і маніпулюю. Але – ніт. Тепер це офіційно підтверджує Офіс Генерального прокурора України, відповідаючи на мій запит", — написала вона.

Як йдеться у відповіді на запит журналістки, в ОГП підтвердили, що окремі носії секретної інформації були знищені співробітниками Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації ДБР, хоча такого дозволу прокурори не давали.

Наразі ведуться роботи з відновлення доказів шляхом пошуку та отримання копій матеріалів, що залишилися в інших відомствах.

Нагадаємо, 7 липня Ромалійська повідомила про те, що в ДБР знищили докази щодо низки резонансних справ, серед яких:

"Харківські угоди", якими дозволялося базування російського флоту у Криму;

"вугільна справа" Віктора Медведчука;

причетність ексглави СБУ Олександра Якименка до розстрілів на Майдані;

доведення української армії до злиднів за часів президентства Віктора Януковича;

справи, пов’язані із п’ятим президентом Петром Порошенком.

Як повідомлялося раніше, у скандал раніше потрапив заступник голови Харківської обласної ради Богдан Мальований, у якого виявили російський паспорт.