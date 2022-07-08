ГБР таки уничтожило улики по резонансным делам, в том числе Майдана и Медведчука: документ

В ОГП подтвердили информацию об уничтожении улик по резонансным делам

Государственное бюро расследований (ГБР) попало в громкий скандал из-за уничтожения секретных документов и улик, по нескольким уголовным делам, связанным с бывшими топ-политиками Украины.

Как сообщила в своем Фейсбук журналистка канала "Настоящее время" Ирина Ромалийская, подтверждение этой информации она смогла получить в Офисе генерального прокурора.

"В пресс-службе ГБР сегодня довольно грубо говорили, что я лгу и манипулирую. Но – нет. Теперь это официально подтверждает Офис Генерального прокурора Украины, отвечая на мой запрос", — написала она.

Как говорится в ответе на запрос журналистки, в ОГП подтвердили, что отдельные носители секретной информации были уничтожены сотрудниками Управления режимно-секретной работы и защиты информации ГБР, хотя такого разрешения прокуроры не давали.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению улик, путем поиска и получения копий материалов, которые остались в других ведомствах.

Напомним, 7 июля Ромалийская сообщила о том, что в ГБР уничтожили улики по ряду резонансных дел, среди которых:

"Харьковские соглашения", которыми разрешалось базирование российского флота в Крыму;

"угольное дело" Виктора Медведчука;

причастность экс-главы СБУ Александра Якименко к расстрелам на Майдане;

доведения украинской армии до нищеты во времена президентства Виктора Януковича;

дела, связанные с пятым президентом Петром Порошенко.

Как сообщалось ранее, в скандал ранее угодил заместитель главы Харьковского областного совета Богдан Малеваный, у которого обнаружили российский паспорт.