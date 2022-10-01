Война — день 220: "котел" для оккупантов в Лимане и подсчёты жертв в Запорожье

Оперативно о главном 1 октября

Полномасштабное российское вторжение в Украину уже длится 220 дней. Кровавый диктатор владимир путин огласил об аннексии четырех областей нашей страны, а в ответ Украина подала заявку на вступление в НАТО. Вместе с тем военное и политическое руководство подчеркивает, что ни фейковые "референдумы", ни угрозы кремля не станут поводом для отказа от планов по освобождению всех территорий нашей страны в границах 1991 года, а ВСУ показательно устроили оккупантам "котел" в Лимане. Страна-агрессор же продолжает прибегать к террористическим методам ведения войны и ракетным ударом убила 30 человек в Запорожье.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов считает, что Украина сможет вернуть Крым до конца весны 2023 года, а может и еще раньше.

Напомним, о том, что происходило 28 сентября можно прочитать в трансляции: "Война – день 217: ВСУ продвигаются на Харьковщине и постепенно окружают группировку войск рф".

Информация за 29 сентября доступна в сводке: "Война – день 218: наступление ВСУ, ядерные угрозы рф".

А с данными за 30 сентября можно ознакомиться в материале: "Война – день 219: ВСУ давят на Донбассе, путин объявил новую аннексию, россияне убили десятки людей в Запорожье"