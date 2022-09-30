Война – день 219: ВСУ давят оккупантов на Донбассе, специальное заседание СНБО

Оперативно о главном 30 сентября

Широкомасштабное российское вторжение в Украину длится уже 219 дней. Ситуация на фронте стремительно развивается в районе Лимана (Донецкая область), где ВСУ ведут наступление. В случае освобождения этого населенного пункта украинские силы обороны приблизят освобождение и Лисичанска, и Северодонецка на Луганщине. Захватчики, в свою очередь, провели неудачные атаки в районе Бахмута и Авдеевки на Донетчине. Из-за провалов на фронте россияне ракетами атаковали мирные города, в частности Николаев. Кроме того, оккупанты убили нескольких человек в Днепре. В пятницу состоится специальное заседание СНБО, которое созвал президент Украины Владимир Зеленский.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:01 Русский враг снова атаковал Запорожье: в городе работает ПВО.

С данными за 27 сентября можно ознакомиться в материале: "Война – день 216: ВСУ продолжают освобождать Харьковщину, россияне вновь бьют по городам ракетами и дронами-камикадзе".

О том, что происходило 28 сентября можно прочитать в трансляции: "Война – день 217: ВСУ продвигаются на Харьковщине и постепенно окружают группировку войск рф".

Напомним, информация за 29 сентября доступна в сводке: "Война – день 218: наступление ВСУ, ядерные угрозы рф".