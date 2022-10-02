В Турции спустили на воду будущий флагман украинского флота: как он выглядит (фото)

Корвет в будущем должен стать флагманом Военно-Морских сил Украины

В воскресенье, 2 октября, на 221 день полномасштабного вторжения рф в Турции спустили на воду противолодочный корвет "Гетман Иван Мазепа", который будет служить Украине.

Об этом сообщила супруга президента Украины Елена Зеленская в Facebook. В своей речи она упомянула БПЛА "байрактар", который стал одним из символов настоящей защиты и побед на войне с оккупантами.

Зеленская отметила, что спущенный на воду корвет будет служить Украине, имея при этом турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" будет первым кораблем этого класса для Военно-Морских сил Украины. По традиции первая леди обратилась к судну.

"Корвет "Гетман Иван Мазепа", желаю тебе с честью нести украинский флаг. Попутного ветра, спокойного моря и только побед! Всегда помни свою турецкую родину и неси славу Украине!", — написала Зеленская, которая прикрепила несколько снимков с мероприятия.

В Турции спустиили на воду корвет Гетман Иван Мазепа

Елена Зеленская о корвете Гетман Иван Мазепа

Отметим, корвет должен быть перенаправлен в Украину в 2022 году, а уже в 2024 году, по предварительному плану, его включат в состав ВМС ВСУ. Ранее в Минобороны сообщалось, что корвет класса Ada для ВМС ВСУ будет оснащен противокорабельным ракетным комплексом Harpoon, зенитно-ракетным комплексом VL MIKA, артиллерийским вооружением, пулеметами, торпедными гранатами, навигацией Vision Master. Длина судна – почти сто метров.

Напомним, имя военному судну дал президент Владимир Зеленский. Добавим, что сам корвет начали строить еще в апреле 2021 года. По традиции церемония закладки киля корабля прошла только после построения части секций и корпуса.