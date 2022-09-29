Война – день 218: наступление ВСУ, ядерные угрозы рф
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Оперативно о главном 29 сентября
Полномасштабное вторжение рф в Украину идет уже 218 дней. Украиские силы обороны продолжают наступление на востоке страны, в частности ВСУ закрепляются на восточном берегу реки Оскол. Кроме того, наши защитники успешно действуют в районе Лимана (Донецкая область). В ЦРУ считают, что война для главы кремля владимира путина пошла не по плану. Кровавому диктатору остается лишь угрожать миру "ядерной дубиной". Российская армия из-за провалов на фронте продолжает ракетный террор мирных городов, в частности накануне был обстрелян Кривой Рог.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
1:00 Оккупанты вновь проводят ночные обстрелы. Мощные взрывы были слышны в Днепре и области.
Также сообщается о взрывах в Запорожье.
00:00 Одна из вражеских ракет Х-59, запущенных накануне вечером, значительно повредила предприятие по переработке зерновых в Кривом Роге, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
Напомним, информация за 26 сентября доступна в сводке: "Война – день 215: Наступление ВСУ, иранские дроны атакуют Одессу".
С данными за 27 сентября можно ознакомиться в материале: "Война – день 216: ВСУ продолжают освобождать Харьковщину, россияне вновь бьют по городам ракетами и дронами-камикадзе".
О том, что происходило 28 сентября можно прочитать в трансляции: "Война – день 217: ВСУ продвигаются на Харьковщине и постепенно окружают группировку войск рф".