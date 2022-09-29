ВСУ продвигаются в районе Лимана: актуальные карты боев в Украине

Украинские военные продолжают теснить оккупантов

В рядах российских военных блогеров паника — успехи ВСУ в районе Лимана заставляют их предположить, что росвойска в Лимане и вдоль северного берега Северского Донца могут быть окружены. Также отмечают, что страдают российские линии снабжения.

Лиман важен тем, что россиянам на севере Донецкой и западе Луганской области будет несладко в случае успеха ВСУ. Это может дать возможность украинским силам угрожать позициям оккупантов вдоль западной части Луганщины, в частности в районе Северодонецк-Лисичанск, говорится в отчете Института изучения войны.

Согласно их данным, есть вероятность того, что в районе Лимана украинская армия добивается значительных успехов, наступление идет с севера по линии Зеленая-Долина — Колодязи и с юго-востока, обходя Ямполь. На юге ВСУ ведут позиционные бои.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Украинские военные продолжают наступление в районе Лимана по дуге с севера от Зеленой Долины до Колодязей, с юго-востока обходя поселок Ямполь в Краматорском районе Донецкой области. Есть вероятность, что от Колодязей ВСУ уже также продвинулись к юго-востоку (12 км от Лимана). Украинские военные освободили Новоселовку, которая находится южнее Шандрыголово в 10 км от Лимана, это подтверждают кадры с геолокацией. Лиманская группировка россиян поддерживается дорогой Сватово-Лиман, украинские силы пытаются взять ее под контроль. Наступление продолжается и в районе Купянска, освобождена Ковшаровка. Продвижение идет к северо-востоку.

Карта контрнаступления на востоке

Российские войска продолжают безуспешно атаковать на Донечине в районе Бахмута и Авдеевки. Пытались атаковать по земле оккупанты и к юго-западу от Донецка в районе Победы, Новомихайловки и Павловки.

Карта атак россии на востоке Украины

Юг Украины

Враг продолжает авиационные, ракетные и артиллерийские удары по городам и позициям на юге Украины. Системам ПВО накануне удалось сбить четыре крылатых ракеты Х-59. Позиционные бои на линии фронта продолжаются, как и разрушение линий снабжения войск рф. Россияне тем временем пытаются подтянуть резервы из Крыма. Украинские войска провели маневры в западной части Херсонской области.

Карта боев на юге Украины

Как ранее писал "Телеграф", украинцы готовы и к эскалации со стороны беларуси — в СНБО предостерегли Минск от неразумных поступков. Кроме того, что для окончания войны нужно еще больше оружия, она прекратится после освобождения одного из крупных городов — Донецка или Луганска, считают в Офисе президента.