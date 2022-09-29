Разрушены дома, среди жертв - дети: появились фото последствий атаки по Днепру

Войска рф снова атаковали спящих в своих домах мирных граждан Украины

Российские оккупанты ударили по Днепру в ночь на 29 сентября — они попали в жилой квартал. На утро известно про трех погибших, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Также пятеро человек ранены, среди них — ребенок, девочка 12 лет. Как отметил руководитель области, ее достали из-под завалов дома — ребенок спал во время ракетной атаки.

Завалы продолжают разбирать спасатели — под ними могут оставаться дети.

Последствия взрыва в Днепре

Всего в городе повреждены более 60 частных домов и несколько линий электропередач. От взрывов пострадали рынок, автобусы и машины.

Взрывы в Днепре унес несколько жизней

Оккупанты ударили ночью

Полностью уничтожены три частных дома, сообщил глава облсовета Днепропетровщины Николай Лукашук.

Последствия прилета в частный сектор

Многие здания серьезно повреждены

Также российские оккупанты обстреляли и другие города в ночь на 29 сентября. Среди них Запорожье и Николаев. Ракетные атаки фиксируют чаще в темное время суток — их география от Харькова до Одессы. Украинские военные тем временем продолжают продвигаться в Донецкой, Харьковской, Херсонской области. Обстрелы ведутся также и по прифронтовым городам из артиллерии и тяжелого вооружения.