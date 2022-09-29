Генштаб узнал, сколько россиян уже удалось мобилизовать

В Генштабе не исключают, что количество мобилизованных в стране-агрессоре будет значительно больше, чем 300 тысяч

С момента, как российские власти объявили в стране мобилизацию прошла всего неделя, но за это время в ряды армии оккупантов мобилизовали уже 100 тысяч человек. При этом большинство из них не прошли ни подготовки, ни слаживания.

Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, такие темпы призыва указывают на то, что власти страны-агрессора мобилизуют не 300 тысяч военнообязанных, а гораздо больше, несмотря на все свои обещания.

"В россии после объявления частичной мобилизации активно продолжается призыв военнообязанных. В настоящее время уже призвано более 100 тысяч из объявленных 300 тысяч человек. Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тысяч — не конечная. Наиболее вероятно, что численность отмобилизованных будет значительно больше", — заявил Громов.

При этом начальник оперативного управления Генштаба ВСУ отметил, что мобилизация в россии стартовала не 21 сентября, когда ее объявил путин, а значительно раньше. Об этом говорят и пленные российские военные, отметив, что на фронт их отправляли менее чем через неделю после призыва.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первые подразделения российской армии, сформировавшиеся из новобранцев, уже перебросили в Украину. Многие военные решили добровольно сдаться в плен. При этом политолог и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что россия не беспокоится о подготовке и обеспечении новых бойцов в надежде выиграть за счет увеличения общего количества армии.