Мобилизация россиян принесет Украине проблему, но не ту, на которую рассчитывал путин

Путинская армия по-прежнему пытается брать украинских воинов количество, а не тактикой боя

С момента объявления диктатором путиным частичной мобилизации в россии прошла уже неделя. За это время на фронте появились первые подразделения, сформированные из неопытных и неумелых новобранцев, поэтому не странно, что некоторые начали добровольно сдаваться в плен. Их желание сохранить себе жизнь похвально, но, по словам политолога и добровольца ВСУ Кирилла Сазонова, в ближайшее время может создать новую проблему для Украины.

Об этом Сазонов рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL. Он отметил, что россия не заморачивается подготовкой и обеспечением новых бойцов, надеясь выиграть за счет увеличения общего количества армии.

Впрочем, это лишь играет на руку ВСУ, ведь большинство новобранцев из россии — испуганы и растерянны, они не понимают, как выполнять поставленные боевые задачи. Это подстрекает их складывать оружие и сдаваться в плен.

"Уже появились первые пленные с мобилизованных в Ростове, — говорит Кирилл Сазонов. — Наши бойцы взяли первого пленного. Он сбежал с военной части, что свидетельствует об их моральном духе".

Подобная ситуация не сильно располагает к большой радости — ведь вскоре Украина может встретиться с новой проблемой. Это касается обеспечения пленных. Сазонов уверен: количество сдающихся россиян будет лишь расти, а каждый из них должен быть где-то размещен и чем-то кормиться. Впрочем, наверняка, не на создание подобных проблем ВСУ рассчитывал путин, объявляя мобилизацию.

Хотя в Кремле не слишком озабочены дальнейшим будущим призванных на фронт граждан. Российское военное командование просто использует мобилизованных в качестве "пушечного мяса". Многие из них домой вернутся в цинковых гробах или пластиковых пакетах.

"Утилизируем в большом количестве, — резюмирует Сазонов. — Они не только плохо подготовленные, но и в первых рядах бросают так называемых мобиков, неопытных, неготовых, которые просто являются мишенью".

Неудивительно, что часть из российских новобранцев, успевших оказаться на войне в Украине, уже погибла. Об этом накануне рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

При этом путин не оставляет свои амбиции насчет продвижения вглубь нашей страны и захвата еще двух крупных городов.