Нацелился на еще два города: СМИ узнали о целях путина после мобилизации в россии

В россии нацелились на захват еще двух ключевых украинских городов, которые позволят армии рф продвинуться вглубь страны

Кремлевский лидер владимир Ппутин, недавно объявивший в россии частичную мобилизацию, все же не собирается отказываться от своей мечты захватить украинские территории даже несмотря на осознание того, что шансы на это у него крайне скудны. Первыми городами-целями диктатора могут стать Харьков и Одесса.

Соответствующую информацию сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на нескольких близких к российскому президенту лиц. Согласно информации источников, кремлевский глава может вернуться к своим планам по продвижению вглубь Украины, в первую очередь захватив такие ключевые города как Одесса и Харьков.

Также отмечается, что при условии, что цель путина все же будет достигнута, то от Украины останется только "обломок довоенного времени". В то же время, по словам источников, учитывая успехи украинцев на фронте, это кажется невозможным. Они убеждены, что дальнейшие попытки россии захватить украинские территории могут завести противника в тупик и добиться хотя бы какого-то урегулирования, которое даст вероятность подтвердить хотя бы часть успехов рф.

Стоит добавить, что 300 тысяч мобилизованных россиян, которые плохо обучены и мотивированы, все же смогут переломить ситуацию на поле боя в пользу россии. В то же время, по мнению военных аналитиков, скорее всего, этой массы хватит лишь на то, чтобы еще больше замедлить продвижение армии рф в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии после объявления частичной мобилизации опасаются побега спортсменов, ведь уже сотни тысяч россиян уехали из страны, потому что не хотят воевать с украинцами.