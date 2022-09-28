Война – день 217: ВСУ продвигаются на Харьковщине и постепенно окружают группировку войск рф

Оперативно о главном 28 сентября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 217 дней. Россияне и их марионетки таки провели свои псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и объявили их "результаты". Хотя пока что ни одно государство мира не то что не признало их, но многие выступили категорически против. Между тем на фронтах для российских оккупантов все складывается еще хуже: ВСУ продолжают выдавливать россиян с захваченных ими территорий на Харьковщине и освобождать населенные пункты. Также россияне сообщают "об активизации ВСУ на всей линии фронта" в Луганской области. Не имея успехов на поле боя, россияне тем ни менее продолжают упорно терроризировать мирное население, обстреливая крылатыми ракетами крупные украинские города, такие как Харьков и Одессу.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский высказался за применение превентивных мер против руководства россии после заявлений об аннексии украинских территорий и ядерного шантажа.

О том, что происходило 25 сентября можно прочитать в трансляции: "Война – день 214: Тяжелые бои на фронте, цирк с "референдумами".

Напомним, информация за 26 сентября доступна в сводке: "Война – день 215: Наступление ВСУ, иранские дроны атакуют Одессу".

С данными за 27 сентября можно ознакомиться в материале: "Война – день 216: ВСУ продолжают освобождать Харьковщину, россияне вновь бьют по городам ракетами и дронами-камикадзе".