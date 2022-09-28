ВСУ продолжают деоккупацию и зачистку: актуальные карты боев в Украине (видео)

Украинский флаг поднимают на освобожденных территориях

ВСУ продолжает закрепляться на реке Оскол на восточном берегу. Также отмечается продвижение на окраинах Лимана. На юге Украины российские силы продолжают получать удары по скопленям техники и при попытки наладить курсирование через Днепр.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, особенно срываются российские усилия по строительству баржевых переходов. Враг тем временем пытается атаковать в районе Бахмута и на запад от Донецка. Для атак все чаще используют штрафные части.

Обстрелы по линии фронта не останавливаются, как и ракетные удары вглубь Украины.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Севернее Купянска украинские военные укрепили позиции на реке Оскол — восточнее города украинские военные освободили Купянск -Узловой — один из крупнейших железнодорожных узлов региона. Наступление, вероятно, продолжается в сторону Таволжанки (на северо-восток).

Наступление на северо-запад от Лимана продолжается, были освобождены Пески-Радковские. Зачистка остатков россиян на освобожденных территориях продолжается. Также вероятно освобождены часть позиций северо-западнее. Сообщается из разных источников об деоккупации Редкодуба, Катериновки, Нового.

Карта боевых действий в Харьковской области

В Донецкой области российские войска безуспешно пытаются прорвать оборону в районе Бахмута и на запад от Донецка, в частности в районе Авдеевки. Есть данные об использовании ЧВК Вагнера частей, навербованных среди заключенных, их отправляют впереди обученной команды под огонь артиллерии.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Украинская кампания по ликвидации россиян на юге продолжается. Удары ВСУ наносило по баржам и мешало российским попыткам отремонтировать мостовые переправы. Ликвидированы также системы ПВО в Бериславском районе Херсонщины и скопление врага в Каховском районах. Обстрелы украинских позиций продолжаются. Тем временем Силы обороны наращивают количество сбитых летательных средств, включая дроны-камикадзе иранского производства.

В Запорожской области также удалось уничтожить скопление россиян и их военной техники в Мелитополе. Накануне также отминусовали систему С-300 и пять других единиц военной техники в Токмаке и Черниговке.

Карта боевых действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что у российской армии низкий моральный дух, но хуже ситуация у мобилизованных их ОРДЛО. Их ставят как передний край не давая отступить, прикрываясь ими как живым щитом. При этом продолжается ядерный шантаж россией как стран-союзников, так и Украины.