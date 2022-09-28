Европа отменит часть антироссийских санкций: что произошло

Западные политики вынуждены пойти на уступки, чтобы принять другое важное решение

Пока некоторые союзники россии отказываются помогать Кремлю в обхождении западных санкций, Евросоюз готовится к смягчению некоторых экономических ограничений. В первую очередь это коснется транспортировки удобрений, цемента и некоторых других товаров, произведенных на территории рф. Подобные изменения стали вынужденным шагом в процессе подготовки Европы к принятию очередного санкционного пакета против Москвы, что будет связан с ограничением цен на российскую нефть.

Подробности сообщает издание Politico, ссылаясь на предварительное решение Еврокомиссии. Известно, что в ближайшие дни о подготовке к "нефтяным ограничениям" будет объявлено послам стран ЕС.

Работать это должно следующим образом: судоходные и страховые компании получат запрет на транспортировку и страхование российской нефти, если ее будут продавать по ценам, которые превышают установленный лимит. Предел хотят установить на уровне стоимость российской нефти для государств Азии. Эта сумма где-то на 30% меньше, чем для европейских стран.

Стоит отметить, что это повлияет не только на Евросоюз, но и другие мировые государства. Все потому, что большинство танкеров зарегистрированы в странах G7, в том числе в Великобритании. Даже если официального согласия на санкции некоторые страны не дадут, им не будет смысла платить за российскую нефть больше.

Для того, чтобы принять подобное решение, пришлось вести длительные переговоры. Наибольшее сопротивление оказывали Кипр, Греция и Мальта. Именно для того, чтобы "задобрить" правительства этих стран, и будет принято решение о смягчении некоторых ранее принятых санкций. Как уже упоминалось, это коснется российского удобрение, цемента и некоторых других товаров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США ввели серьезные экономические ограничений против главы Чечни Рамзана Кадырова и других членов его семьи.

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