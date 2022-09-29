Ждать забор? Страна-соседка рф закрыла границы для бегущих от мобилизации

Количество желающих выехать из россии слишком велико и пограничники не справляются

В Финляндии на время серьезно ограничат россиян насчет пересечения государственной границы. Соответствующее решение, скорее всего, будет принято правительством государства на заседании в четверг, 29 сентября. Это связано с огромным потоком туристов, хлынувших в страну после того, как диктатор владимир путин объявил частичную мобилизацию.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на заявление финского правительства. Стоит отметить, что ограничения коснутся также и тех граждан рф, которые не просто путешествуют в Финляндию, а и добираются через нее в другие страны, где действует шенген.

Таким образом Финляндия временно закроет свою территорию для россиян в качестве транзитной страны. И это притом, что многие граждане страны-агрессора нередко приезжали в Финляндию за покупками или же попросту на выходные — ввиду близости к границе и простоте ее пересечения.

Добавим также, что местные депутаты также могут обсудить вопрос появления забора на границе с Финляндией. С помощью такого пограничного сооружения правительство надеется взять под контроль пункты попадания россиян в страну.

Отметим, что лишь за последнюю неделю, по данным CNN, в Финляндию под разным предлогом въехало больше, чем 50 тысяч российских граждан.

Тем временем, напомним, на границе с Грузией, в которую россияне также дружно ломанулись из-за мобилизации, собираются открыть призывной пункт. Таким образом в Кремле планируют бороться с нежелающими служить мужчинами.