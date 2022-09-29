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Пострадало много людей: россияне ударили по предприятию под Кривым Рогом (обновлено)

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Враг ударил "Ураганами" по Зеленодольской общине Новость обновлена 29 сентября 2022, 10:06
Враг ударил "Ураганами" по Зеленодольской общине

Промышленное предприятие получило повреждения

После смертельного ночного обстрела Днепропетровской области враг не успокоился, и ударил по региону и утром, — в результате атаки пострадало предприятие в Криворожском районе и более десятка работников.

Об этом рассказал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словами, обстрел провели запрещенными кассетными снарядами "Ураган".

"Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине. Предварительно ранены 13 работников предприятия. Повреждено админздание", — говорится в сообщении.

UPD: как позже сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, количество пострадавших увеличилось до 15 человек, шестеро из которых в тяжелом состоянии. Людей госпитализировали в больницы Криворожского района.

Стоит заметить, что Кривой Рог был под ракетным обстрелом только вчера вечером, — тогда значительные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 29 сентября россияне также уже обстреляли ракетами жилые кварталы Днепра, в результате чего погибло минимум три человека, а еще пять пострадали. При этом число жертв может увеличиться, поскольку завалы все еще разбирают.

Кроме того, этой ночью обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией Никопольский район Днепропетровской области, — была повреждена промышленная инфраструктура, десяток домов, автомобили.

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#Обстрел #Кривой Рог