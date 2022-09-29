Охота на предателей продолжается: в Мелитополе прозвучал мощный взрыв – детали

Партизанское движение в Мелитополе не сбавляет обороты

Не успели российские захватчики и местные коллаборанты расслабиться после предыдущей "бавовны" в Мелитополе, как утром 29 сентября в городе прозвучал очередной мощный взрыв. По предварительной информации, инцидент произошел рядом с местным промышленно-экономическим колледжем, более известным "в народе" как автомоторный техникум.

Первые подробности случившегося сообщает Telegram-канал "Риа-Мелитополь". По данным местных жителей, было взорвано один из легковых автомобилей, которыми сейчас пользуются предатели Украины.

Судя по всему, мишенью партизан была Елена Шапурова, ранее возглавляющая один из местных колледжей. После прихода россиян она согласилась с ними сотрудничать и была "повышена" до директора "департамента образования" оккупационных "властей".

Предательница Украины Елена Шапурова

Предварительно, после взрыва ее красного Lanos женщина осталась жива, однако подробностей о ее состоянии пока не сообщается. Территория вокруг учебного здания, рядом с которым произошла "бавовна", оцеплена, оккупанты проводят проверку и не пропускают в этот район улицы никого постороннего.

Колледж, рядом с которым прогремел взрыв

Напомним, что ранее "Телеграф" писал об уничтожении одного из мелитопольских коллаборантов. "Начальник ГБР народной милиции" Денис Стефанков был убит в результате взрыва его автомобиля.