В Мелитополе и Бердянске прогремели мощные взрывы: появились неожиданные подробности

Коллаборанты не на шутку испугались и после взрыва ограничили доступ к целому кварталу

В воскресенье, 25 сентября, сразу в двух оккупированных россиянами городах Запорожской области произошла "бавовна", которая напугала местных коллаборантов и оккупантов. Речь идет о Бердянске и Мелитополе, где россияне этими днями проводят так называемые "референдумы".

По информации местных Telegram-каналов, взрыв в Бердянске прогремел в центре. Позже российские пропагандистские СМИ начали писать, что у здания исполкома якобы взорвался автомобиль.

"Рашистские СМИ подтверждают взрывы возле здания исполкома и публикуют фото оцепления места взрыва. Местные утверждают, что взорвался автомобиль. Дым идет до сих пор. Все дороги перекрыты, движение транспорта вокруг здания закрыто", — добавили в Telegram-канале "Бердянск Сейчас".

Между тем, коллаборант из Мелитополя Владимир Рогов в собственном Telegram-канале сообщил о взрыве, не указав никаких подробностей. Очевидно, что предатель Украины перепугался нешуточно, если учесть недавние новости о ликвидации ему подобных.

В Мелитополе после взрыва коллаборанты развели панику

Издание "РИА Мелитополь" выяснило, что истерика коллаборантов имела место быть, однако причиной этому стал баллон с пивом. По информации местных жителей, "хлопок" в центре Мелитополя произошел в одном из кафе — там взорвался кег из-под пива, который случайно проткнула ножом сотрудница заведения. В сосуде оставалась углекислота, которая и спровоцировала громкий всплеск.

"Психическое состояние кафиров и кучки их приспешников желает лучшего. Покоя им нет ни днем, ни ночью. Взрывы даже снятся, а не стоящее зависти будущее, которое ждет предателей — с каждым днем ​​приближается", — напомнили коллаборантам их судьбу журналисты.

Тем временем Telegram-канал "Вертикаль" сообщил еще одну хорошую для украинцев новость, что в Алчевске (Луганская область) одним ударом была ликвидирована целая группа "вагнеровцев".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мелитополе недавно ликвидировали шефа полиции коллаборантов. Не исключено, что это дело рук российских спецслужб. А в оккупированном Крыму тем временем сожгли транспорт одному из рупоров кремлевской пропаганды.