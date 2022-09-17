В Крыму сожгли два авто топ-пропагандиста путина

Оккупанты возбудили уголовное дело

В субботу, 17 сентября, на 206 день полномасштабного вторжения рф в Украину неизвестный ночью поджег автомобили у дома российского пропагандиста Дмитрия Киселева в оккупированном Крыму.

По данным telegram-канала ostorozhno_novosti, инцидент произошел около 2 часов ночи в Коктебеле, где находится вилла генерального директора агентства "Россия сегодня". Местная "полиция" считает, что поджигатель целенаправленно поджег автомобили пропагандиста.

Сообщается, что неизвестный поджег внедорожник Land Rover и гольф кар. "Правоохранители" занялись поиском поджигателя. МВД рф возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК рф (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Позднее в сети появились фото и видео с места происшествия.

Коктебель на карте Украины

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты запустили фейк о покойной королеве Елизавете II. В эфире "передачи" ольги скабеевой телезрителям показали кадры, на которых якобы молодая королева "бросает еду африканским детям". Показанные кадры датированы 1899 годом за 27 лет до рождения Елизаветы. Накануне в рф жестко оскорбили британского монарха, при чем сделали это на спортивном канале.