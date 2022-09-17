У Криму спалили два авто топ-пропагандиста путіна

Окупанти порушили кримінальну справу

У суботу, 17 вересня, на 206-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну невідомий вночі підпалив автомобілі біля будинку російського пропагандиста Дмитра Кисельова в окупованому Криму.

За даними telegram-каналу ostorozhno_novosti, інцидент стався близько 2 години ночі в Коктебелі, де знаходиться вілла генерального директора агентства "Росія сьогодні". Місцева "поліція" вважає, що палій цілеспрямовано підпалив автівки пропагандиста.

Повідомляється, що невідомий підпалив позашляховик Land Rover та гольф-кар. "Правоохоронці" зайнялися пошуком палія. МВС рф порушило кримінальну справу за ч. 2 ст. 167 КК росії (навмисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Пізніше у мережі з’явилися фото та відео з місця події.

Коктебель на карті України

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти запустили фейк про покійну королеву Єлизавету II. В ефірі "передачі" Ольги Скабеєвої телеглядачам показали кадри, на яких нібито молода королева "кидає їжу африканським дітям". Показані кадри датовані 1899 роком, що за 27 років до народження Єлизавети. Напередодні в росії жорстко образили англійського монарха, причому зробили це на спортивному каналі.