У росії запустили фейк про королеву Єлизавету II і голодних дітей Африки: що показано на гучному відео

Пропагандисти запустили черговий фейк, але знову облажалися

Російські пропагандисти знову вирішили нагодувати своїх глядачів добірною брехнею і показали кадри зі старого фільму, видавши їх за відео з нещодавно померлою королевою Великої Британії Єлизаветою II.

Так нещодавно у програмі "60 хвилин" на каналі "Росія 1" вийшов сюжет, у якому відома пропагандистка Ольга Скабеєва показала відео, де нібито молода королева "кидає їжу африканським дітям".

"Ось так вона годувала дітей з-поміж поневолених народів Африки. Подивіться на цю доброту, наче тваринам у зоопарку. Дане відео уособлює собою ставлення Заходу, зокрема, англосаксів, до всіх у світі, крім себе", — розповіла вона.

Цікаво, що пропагандистів не збентежили навіть написи китайськими ієрогліфами, які чітко видно на наведених ними кадрах.

Насправді відео є роботою французького кінорежисера Габріеля Вейра, а знято воно було 1899 року, тобто за 27 років до народження Єлизавети.

Матеріал був знятий у протектораті Аннам (нинішній В’єтнам) у період французької колонізації Індокитаю. На кадрах зображено дружину та дочку генерал-губернатора Поля Думера, який у 30-х роках стане президентом Франції.

Як повідомлялося раніше, про смерть королеви Єлизавети стало відомо 8 вересня, а офіційні меморіальні заходи розпочнуться 18 вересня. Від України там буде присутня перша леді Олена Зеленська, а от представників росії, Білорусі та ще низки країн не запрошували.