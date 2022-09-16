В рф запустили фейк о королеве Елизавете II и голодных детях Африки: что показано на нашумевшем видео

Пропагандисты запустили очередной фейк, но опять облажались

Российские пропагандисты вновь решили накормить своих зрителей отборной ложью и показали кадры из старого фильма, выдав их за видео с недавно умершей королевой Великобритании Елизаветой II.

Так недавно в программе "60 минут" на канале "Россия 1" вышел сюжет, в котором известная пропагандистка Ольга Скабеева показала видео, где якобы молодая королева "бросает еду африканским детям".

"Вот так она кормила детей из числа порабощенных народов Африки. Посмотрите на эту доброту, словно бы животным в зоопарке. Данное видео олицетворяет собой отношение Запада, в частности, англосаксов, ко всем в мире, кроме себя", — рассказала она.

Примечательно, что пропагандистов не смутили даже надписи китайскими иероглифами, которые отчетливо видны на приведенных ими кадрах.

На самом деле видео является работой французского кинорежиссера Габриэля Вейра, а снято оно было в 1899 году, то есть за 27 лет до рождения Елизаветы.

Материал был снят в протекторате Аннам (нынешний Вьетнам) в период французской колонизации Индокитая. На кадрах изображены жена и дочь генерал-губернатора Поля Думера, который в 30-х годах станет президентом Франции.

Как сообщалось ранее, о смерти королевы Елизаветы стало известно 8 сентября, а официальные мемориальные мероприятия начнутся 18 сентября. От Украины там будет присутствовать первая леди Елена Зеленская, а вот представителей россии, Беларуси и еще ряда стран не приглашали.