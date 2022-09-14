Смерть топ-пропагандиста в росії: що відомо про причини і чим він зашкодив Україні

За словами колег Сунгоркіна, він не хворів та був у робочому відрядженні

У росії помер головний редактор улюбленої газети володимира путіна "Комсомольська правда" Володимир Сунгоркін. Кремлівський пропагандист пішов з життя у віці 68 років, за попередніми даними причиною "причиною смерті став інсульт", пише ТАСС.

Інші РозЗМІ повідомляють, що Сунгоркін помер під час відрядження в Примор'ї, де збирав матеріал для книги про Володимира Арсеньєва. За словами заступника редактора відділу політики "КП" Олександра Гамова, Сунгоркін був дуже "бадьорим та моторним".

"Він був дуже бадьорий… Ми самі до ладу не знаємо. Для нас це шок. Людина була дуже така жива, моторна. Це була робоча подорож. Він не хворів, не в лікарні був. Це щойно сталося", — каже Гамов.

Розповідаємо детальніше, чим ще відомий Сунгоркін, яку саме пропаганду поширювала газета проти України і хто там працює.

Орден від путіна та санкції Євросоюзу: що відомо про Сунгоркіна

Володимир Сунгоркін пропрацював у "Комсомольській правді" майже все життя. Після розпаду СРСР Сунгоркін 1992 року став головним виконавчим директором акціонерного товариства "Комсомольська правда", а у 1997 році обійняв посаду головного редактора. У росії видавничий дім "КП" є одним із найбільших, а сам пропагандист вважався особливо наближеним до влади медіаменеджером.

У 2014-му році Сунгоркін разом з іншими пропагандистами отримав орден "За заслуги перед вітчизною" під путіна "за об'єктивність при висвітленні подій в Криму". Про наближеність до путіна свідчить ще той факт, що Сунгоркін був його довіреною особою на президентських виборах 18 березня 2018 року. Однак "заслуги" Сунгоркіна оцінили не всі, і 8 квітня 2022 року Євросоюз вніс пропагандиста до списку п'ятого пакету санкцій.

"Володимир Сунгоркін поширює та легітимізує агресивну антиукраїнську та антизахідну пропаганду путінського режиму під безпосереднім керівництвом Кремля в одному з найпопулярніших ЗМІ росії", — йшлося у документі ЄС.

"Комсомольська правда" завжди підтримувала курс кремля. Пропагандисти описують смерть Сунгоркіна як "величезну втрату", підкреслюючи його роль в інформаційній війні проти України:

Приклади пропаганди "Комсомольської правди"

Окрім Сунгоркіна, там також працюють відомі пропагандисти Олександр Коц і Дмитро Стешин. Останній, до прикладу, поширює дезінформацію та заклики до геноциду українців. У березні Стешин поширив у своєму телеграм-каналі нібито анонімне "попередження" про підготовку теракту задля дискредитації росії, виправдовував російське бомбардування пологового будинку у Маріуполі. Стешин також цілком серйозно стверджував, нібито у підвалах Маріуполя знайшли контейнери для біоматеріалів зі знаком зараження.

Олександр Коц на цьому тижні разом з військовим злочинцем Ігор Гіркіним долучився до поширення "страшної історії" про жінку з Ізюма, яка нібито розповідала страшилки про "бєспрєдел" ЗСУ", обшуки, затримання та мародерство.

У серпні в мережі розгорівся скандал через висловлювання російського "журналіста" Сергія Мардана на радіо "КП", який закликав брати в заручники родичів українців, які не підтримують російську окупацію. Представник російських ЗМІ закликав створити локальний запорізький ГУЛАГ.

"Треба відібрати у них кредитки, на які вони отримують зарплати, і змусити їх зжерти. Виселити їх із квартир. Зробити з ними щось на кшталт нашого старого доброго ГУЛАГу. Чому б справді не влаштувати невеликий локальний запорізький ГУЛАГ? У степу, під палючим сонцем. Для вчителів, які ще не навчилися любити нашу прекрасну батьківщину" — сказав він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у росії прокотилася хвиля загадкових смертей серед топ-менеджерів. Зокрема, 1 вересня, стало відомо про смерть віцепрезидента "Лукойлу" Равіля Маганова. Голова ради директорів нафтової компанії загинув, впавши з вікна Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) у Москві.

Також в районі острова Руський загинув директор з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики (КРДС) Іван Печорін. За офіційною версією, Печорін випав з катера на повному ходу.

Наприкінці січня у Ленінградській області у ванній знайшли тіло Леоніда Шульмана, голови транспортної служби "Газпром інвесту". На обох руках загиблого було зафіксовано глибокі різані рани, поруч лежали будівельний ніж та записка.