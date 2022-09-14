Смерть топ-пропагандиста в россии: что известно о причинах и чем он навредил Украине

По словам коллег Сунгоркина, он не болел и находился в рабочей командировке

В россии умер главный редактор любимой газеты владимира путина "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин. Кремлевский пропагандист ушел из жизни в возрасте 68 лет, по предварительным данным причиной "причиной смерти стал инсульт", пишет ТАСС.

Другие СМИ сообщают, что Сунгоркин умер во время командировки в Приморье, где собирал материал для книги о Владимире Арсеньеве. По словам заместителя редактора отдела политики "КП" Александра Гамова, Сунгоркин был очень "бодрым и проворным".

"Он был очень бодр… Мы сами толком не знаем. Для нас это шок. Человек был очень такой живой, проворный. Это было рабочее путешествие. Он не болел, не в больнице был. Это только произошло", — говорит Гамов.

Рассказываем подробнее, чем еще известен Сунгоркин, какую пропаганду распространяла газета против Украины и кто там работает.

Орден от путина и санкции Евросоюза: что известно о Сунгоркине

Владимир Сунгоркин проработал в "Комсомольской правде" почти всю жизнь. После распада СССР Сунгоркин в 1992 году стал главным исполнительным директором акционерного общества "Комсомольская правда", а в 1997 году занял должность главного редактора. В россии издательский дом "КП" является одним из самых больших, а сам пропагандист считался особенно приближенным к власти медиаменеджером.

В 2014 году Сунгоркин вместе с другими пропагандистами получил орден "За заслуги перед отечеством" под путина "за объективность при освещении событий в Крыму". О приближенности к путину свидетельствует тот факт, что Сунгоркин был его доверенным лицом на президентских выборах 18 марта 2018 года. Однако "заслуги" Сунгоркина оценили не все, и 8 апреля 2022 года Евросоюз внес пропагандиста в список пятого пакета санкций.

"Владимир Сунгоркин распространяет и легитимизирует агрессивную антиукраинскую и антизападную пропаганду путинского режима под непосредственным руководством Кремля в одном из самых популярных СМИ россии", — говорилось в документе ЕС.

Комсомольская правда всегда поддерживала курс кремля. Пропагандисты описывают смерть Сунгоркина как "огромную утрату", подчеркивая его роль в информационной войне против Украины:

Примеры пропаганды "Комсомольской правды"

Кроме Сунгоркина, там работают также известные пропагандисты Александр Коц и Дмитрий Стешин. Последний, например, распространяет дезинформацию и призывы к геноциду украинцев. В марте Стешин распространил в своем телеграмм-канале якобы анонимное "предупреждение" о подготовке теракта для дискредитации россии, оправдывал российскую бомбардировку роддома в Мариуполе. Стешин также вполне серьезно утверждал, что в подвалах Мариуполя нашли контейнеры для биоматериалов со знаком заражения.

Александр Коц на этой неделе вместе с военным преступником Игорь Гиркиным приобщился к распространению "страшной истории" о женщине из Изюма, которая якобы рассказывала страшилки о "беспределе ВСУ", обыске, задержании и мародерстве.

В августе в сети разгорелся скандал из-за высказываний российского "журналиста" Сергея Мардана на радио "КП", призвавшего брать в заложники родственников украинцев, не поддерживающих российскую оккупацию. Представитель русских СМИ призвал сделать локальный запорожский ГУЛАГ.

"Надо отобрать у них кредитки, на которые они получают зарплаты, и заставить их сожрать. Выселить их из квартир. Сделать с ними что-то вроде нашего старого доброго ГУЛАГа. Почему бы действительно не устроить небольшой локальный запорожский ГУЛАГ? В степи под палящим солнцем .Для учителей, которые еще не научились любить нашу прекрасную родину" — сказал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее в россии прокатилась волна загадочных смертей среди топ-менеджеров. В частности, 1 сентября, стало известно о смерти вице- президента "Лукойла" Равиля Маганова. Председатель совета директоров нефтяной компании погиб, упав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.

Также в районе острова Русский погиб директор из авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДС) Иван Печорин. По официальной версии, Печорин выпал из катера на полном ходу.

В конце января в Ленинградской области в ванной нашли тело Леонида Шульмана, главы транспортной службы "Газпром инвеста". На обеих руках погибшего были зафиксированы глубокие резаные раны, рядом лежали строительный нож и записка.