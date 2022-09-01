В россии уже не первая странная смерть топ-нефтяника: кого и где нашли мертвым раньше

Российские топ-менеджеры умирают в рф при загадочных обстоятельствах

В четверг, 1 сентября, на 190-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о смерти российского топ-менеджера Равиля Маганова.

О смерти Маганова, который был вице-президентом "Лукойла", сообщил interfax.ru. Председатель совета директоров нефтяной компании погиб, упав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.

"Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался", — заявил собеседник агентства.

Маганов в 1980-х годах работал в "Лангепаснефтегазе", вошедшем затем в состав "ЛУКОЙЛа". С момента создания АО занимал в "ЛУКОЙЛе" руководящие посты. В 2020 году, после кончины председателя совета директоров нефтяной компании Валерия Грайфера, возглавил совет и покинул правление.

Это уже далеко не первая странная гибель топ-менеджера нефтяной или газовой отрасли в россии за полгода.

В конце января в Ленинградской области в ванной нашли тело Леонида Шульмана, главы транспортной службы "Газпром инвеста". На обеих руках погибшего были зафиксированы глубокие резаные раны, рядом лежали строительный нож и записка.

Утром 25 февраля было обнаружено тело Александра Тюлякова, заместителя генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" (казначейство компании) по корпоративной безопасности. Тюляков был найден повешенным в гараже-пристройке к дому, рядом валялась записка.

В апреле в Москве нашли тела бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жены и дочери. Спустя пару дней в Испании обнаружили мертвыми бывшего топ-менеджера "Новатэка" Сергея Протосеню, его супругу и дочь. Примечательно, что следователи в обоих случаях посчитали, что топ-менеджеры убили своих родных, а потом покончили с собой.

В мае в после антипохмельного сеанса у шамана умер бывший топ-менеджер "Лукойла", миллиардер Александр Субботин.

Напомним, 4 июля в бассейне в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" под Петербургом нашли тело Юрия Воронова, главы подрядчика компании "Газпром". У него было обнаружено пулевое ранение головы.