Укр

Бывшего топ-менеджера российской газовой компании нашли убитым - и это не первое убийство за последнее время

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Бывшего топ-менеджера российской газовой компании нашли убитым - и это не первое убийство за последнее время Новость обновлена 21 апреля 2022, 14:29

Мужчина предположительно убил семью и застрелился, и он был в этом не первый

В Испании найдены мертвыми экс-топ-менеджер российской газовой компании "Новатэк" Сергей Протосеня вместе с женой и несовершеннолетней дочерью.

Соответствующую информацию в четверг, 21 апреля, сообщили росСМИ.

Как пишут испанские СМИ со ссылкой на полицию, последняя рассматривает версию о том, что Протосеня убил жену и дочь, после чего покончил с собой.

По данным журналистов погибший ранее был топ-менеджером АО "Новатэк", крупнейшей частной газодобывающей компании россии и жил во Франции, а в Испанию приехал на пасхальные праздники. Покойному принадлежало состояние примерно в 400 миллионов евро.

Буквально тремя днями ранее, 18 апреля, стало известно о смерти бывшего вице-президента "Газпромбанка" 51-летнего Владислава Аваева и его родственников — жены и 13-летней дочери.

По предварительным данным, свою семью Владислав Аваев убил сам, после чего покончил с собой, что делает эту смерть очень похожей с гибелью семьи Сергея Протосеня.

Таким образом всего за три дня загадочным образом погибли сразу двое крупных представителей российского газового бизнеса.

Теги:
#Испания #Газпром #Убийство #Криминал
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