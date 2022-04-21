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Колишнього топ-менеджера російської газової компанії знайшли вбитим – і це не перше вбивство за останній час

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Колишнього топ-менеджера російської газової компанії знайшли вбитим – і це не перше вбивство за останній час Новина оновлена 21 квітня 2022, 14:31

В Іспанії знайдено мертвими екс-топ-менеджера російської газової компанії "Новатек" Сергія Протосеню разом із дружиною та неповнолітньою донькою.

Відповідну інформацію у четвер, 21 квітня, повідомили росЗМІ.

Теги:
#Іспанія #Газпром #Вбивство #Кримінал
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