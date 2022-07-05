В росси нашли мертвым очередного топ-менеджера из газовой отрасли: подробности

Компания мужчины в последние годы несла серьезные убытки

В россии нашли мертвым еще одного крупного бизнесмена, связанного с государственной корпорацией "Газпром".

Как сообщает Медуза, речь идет о генеральном директоре компании "Астра-Шиппинг" Юрие Воронове, которого нашли мертвым в коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области.

Отмечается, что Воронов был найден в бассейне с огнестрельным ранением в голову, а согласно предварительным выводам судмедэкспертов, выстрел был сделан в упор.

Травматический пистолет, из которого, скорее всего, был произведен выстрел, нашелся рядом с телом.

По словам жены погибшего, Воронов уехал за город 1 июля, а до этого злоупотреблял алкоголем якобы из-за конфликта с деловыми партнерами и потерей крупной суммы денег.

Сообщается также, что компания "Астра-Шиппинг" сотрудничала с "Газпромом" на подрядах в Арктике, однако в последние годы показывала серьезные убытки.

Стоит отметить, что за последние полгода это не первая смерть крупных российских чиновников. Так ранее стало известно о смерти топ-менеджера "Газпром инвеста" Леонида Шульмана, а затем и замдиректора Единого расчетного центра Газпрома Александра Тюлякова.

Позже также был найден мертвым вместе женой и дочерью бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, а затем при похожих обстоятельствах нашли мертвой семью главного бухгалтера АО "Новатэк" Сергея Протосени.