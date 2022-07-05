У росії знайшли мертвим чергового топ-менеджера з газової галузі: подробиці

Компанія чоловіка за останні роки зазнала серйозних збитків.

У Росії знайшли мертвим ще одного великого бізнесмена, пов’язаного з державною корпорацією "Газпром".

Як повідомляє Медуза, йдеться про генерального директора компанії "Астра-Шиппінг" Юрія Воронова, якого знайшли мертвим у котеджному селищі "Морські тераси" в Ленінградській області.

Зазначається, що Воронов був знайдений у басейні з вогнепальним пораненням у голову, а згідно з попередніми висновками судмедекспертів, постріл було зроблено впритул.

Травматичний пістолет, з якого, швидше за все, було зроблено постріл, знайшовся поруч із тілом.

За словами дружини загиблого, Воронов поїхав за місто 1 липня, а до цього зловживав алкоголем нібито через конфлікт із діловими партнерами та втратою великої суми грошей.

Повідомляється також, що компанія "Астра-Шиппінг" співпрацювала з "Газпромом" на підрядах в Арктиці, проте останніми роками показувала серйозні збитки.

За останні пів року це не перша смерть великих російських чиновників. Так раніше стало відомо про смерть топменеджера "Газпром інвесту" Леоніда Шульмана, а потім і заступника директора Єдиного розрахункового центру Газпрому Олександра Тюлякова.

Пізніше також був знайдений мертвим разом дружиною та дочкою колишній віцепрезидент Газпромбанку Владислав Аваєв, а потім за схожих обставин знайшли мертву сім’ю головного бухгалтера АТ "Новатек" Сергія Протосені.