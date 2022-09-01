У росії вже не перша дивна смерть топ-нафтовика: кого і де знайшли мертвим раніше

Російські топменеджери помирають у рф за загадкових обставин

У четвер, 1 вересня, на 190-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про смерть російського топменеджера Равіля Маганова.

Про смерть Маганова, який був віцепрезидентом "Лукойлу", повідомив interfax.ru. Голова ради директорів нафтової компанії загинув, впавши з вікна Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) у Москві.

"Сьогодні вранці Маганов випав з вікна палати ЦКЛ. Від отриманих травм він помер ", — заявив співрозмовник агентства.

Маганов у 1980-х роках працював у "Лангепаснафтогазі", який увійшов потім до складу "ЛУКОЙЛу". З моменту створення АТ обіймав у "ЛУКОЙЛі" керівні посади. У 2020 році, після смерті голови ради директорів нафтової компанії Валерія Грайфера, очолив раду та залишив правління.

Це вже далеко не перша дивна загибель топменеджера нафтової чи газової галузі у росії за півроку.

Наприкінці січня у Ленінградській області у ванній знайшли тіло Леоніда Шульмана, голови транспортної служби "Газпром інвесту". На обох руках загиблого було зафіксовано глибокі різані рани, поруч лежали будівельний ніж та записка.

Вранці 25 лютого було виявлено тіло Олександра Тюлякова, заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" (казначейство компанії) з корпоративної безпеки. Тюлякова було знайдено повішеним у гаражі-прибудові до будинку, поруч валялася записка.

У квітні в Москві знайшли тіла колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його дружини та дочки. Через кілька днів в Іспанії виявили мертвими колишнього топменеджера "Новатека" Сергія Протосеню, його дружину та дочку. Примітно, що слідчі в обох випадках вважали, що топменеджери вбили своїх рідних, а потім наклали на себе руки.

У травні після антипохмільного сеансу у шамана помер колишній топменеджер "Лукойлу", мільярдер Олександр Суботін.

Нагадаємо, 4 липня в басейні в елітному котеджному селищі "Морські тераси" під Петербургом знайшли тіло Юрія Воронова, голови підрядника компанії "Газпром". У нього було виявлено кульове поранення голови.