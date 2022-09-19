В оккупированном Мелитополе торгуют украинскими продуктами: что и сколько стоит (фото)

Что продают на базарах и сколько стоят продукты в Мелитополе.

В городе Мелитополь Запорожской области, находящемся под контролем российских войск, цены на товары первой необходимости растут с каждым днем. Самые высокие цены в Мелитополе на продукты питания, при этом ассортимент и качество оставляют желать лучшего.

В отличие от супермаркетов, где в основном продают российские товары и цены указаны в рублях и гривнах, на рынках процветает торговля украинскими товарами.

В распоряжение "Телеграфа" попали фото и видео снятые на одном из рынков города.

На прилавках можно увидеть товары с украинской маркировкой, а цены указаны в гривнах. В Мелитополе торгуют товарами украинских марок "Олис", "Чумак", "Хуторок" и другими.

На прилавках в Мелитополе можно увидеть украинские товары

Цены указаны в гривнах

Продают конфеты, чаи и разные консервы

Вот такой бутыль масла стоит 375 гривен

Овощи и фрукты на рынке продают по очень низким ценам, поскольку отвезти их в другие регионы у фермеров нет возможности. Так, цена за килограмм перца – от 10 гривен. Помидоры стоят от 15 до 35 гривен за килограмм. Кабачки продают по 28 гривен за килограмм, баклажаны – 30 гривен за килограмм. Килограмм лука стоит 10 гривен, а капусты – 15 гривен. Цены на яблоки стартуют от 20 гривен.

Если поторговаться с продавцами можно купить дешевле. Люди торгуются, потому что с наличными в Мелитополе тоже есть проблемы.

Некоторые овощи продают почти за бесценок

Помидоры можно купить по 15 гривен

Лук стоит 10 гривен за килограмм

Цена на яблоки стартует от 20 гривен

Огурцы продают за 25 гривен

На рынке можно также приобрести и крупы, которые стоят несколько дешевле, чем в магазинах. За килограмм пшена просят 30 гривен, рис стоит 75-90 гривен за килограмм, пшеничная крупа – 15 гривен за килограмм.

На базаре можно купить крупы

Овсянка стоит 40 гривен

За пшено просят 30 гривен

Самые высокие цены в Мелитополе на мясо и рыбу — куриное филе стоит 235 гривен за килограмм, обрезки красной рыбы — 500 гривен за килограмм.

Мясо кур стоит 159 гривен

Филе куриное обойдется в 210 гривен

Обрезки красной рыбы стоят 480 – 550 гривен

Напомним, многие мелитопольцы потеряли работу из-за оккупантов, ситуация в городе с каждым днем ухудшается. Россияне активно внедряют свои правила, планируют так называемый "референдум", вводят в оборот рубли.

Кроме того, жителям города следует быть готовыми к тому, что отопительный сезон либо начнется с опозданием, либо не будет проведен вовсе.