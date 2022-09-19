В оккупированном Мелитополе торгуют украинскими продуктами: что и сколько стоит (фото)
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Что продают на базарах и сколько стоят продукты в Мелитополе.
В городе Мелитополь Запорожской области, находящемся под контролем российских войск, цены на товары первой необходимости растут с каждым днем. Самые высокие цены в Мелитополе на продукты питания, при этом ассортимент и качество оставляют желать лучшего.
В отличие от супермаркетов, где в основном продают российские товары и цены указаны в рублях и гривнах, на рынках процветает торговля украинскими товарами.
В распоряжение "Телеграфа" попали фото и видео снятые на одном из рынков города.
На прилавках можно увидеть товары с украинской маркировкой, а цены указаны в гривнах. В Мелитополе торгуют товарами украинских марок "Олис", "Чумак", "Хуторок" и другими.
Овощи и фрукты на рынке продают по очень низким ценам, поскольку отвезти их в другие регионы у фермеров нет возможности. Так, цена за килограмм перца – от 10 гривен. Помидоры стоят от 15 до 35 гривен за килограмм. Кабачки продают по 28 гривен за килограмм, баклажаны – 30 гривен за килограмм. Килограмм лука стоит 10 гривен, а капусты – 15 гривен. Цены на яблоки стартуют от 20 гривен.
Если поторговаться с продавцами можно купить дешевле. Люди торгуются, потому что с наличными в Мелитополе тоже есть проблемы.
На рынке можно также приобрести и крупы, которые стоят несколько дешевле, чем в магазинах. За килограмм пшена просят 30 гривен, рис стоит 75-90 гривен за килограмм, пшеничная крупа – 15 гривен за килограмм.
Самые высокие цены в Мелитополе на мясо и рыбу — куриное филе стоит 235 гривен за килограмм, обрезки красной рыбы — 500 гривен за килограмм.
Напомним, многие мелитопольцы потеряли работу из-за оккупантов, ситуация в городе с каждым днем ухудшается. Россияне активно внедряют свои правила, планируют так называемый "референдум", вводят в оборот рубли.
Кроме того, жителям города следует быть готовыми к тому, что отопительный сезон либо начнется с опозданием, либо не будет проведен вовсе.