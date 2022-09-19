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В оккупированном Мелитополе торгуют украинскими продуктами: что и сколько стоит (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Что происходит в оккупированном россиянами Мелитополе Новость обновлена 19 сентября 2022, 15:56
Что происходит в оккупированном россиянами Мелитополе

Что продают на базарах и сколько стоят продукты в Мелитополе.

В городе Мелитополь Запорожской области, находящемся под контролем российских войск, цены на товары первой необходимости растут с каждым днем. Самые высокие цены в Мелитополе на продукты питания, при этом ассортимент и качество оставляют желать лучшего.

В отличие от супермаркетов, где в основном продают российские товары и цены указаны в рублях и гривнах, на рынках процветает торговля украинскими товарами.

В распоряжение "Телеграфа" попали фото и видео снятые на одном из рынков города.

На прилавках можно увидеть товары с украинской маркировкой, а цены указаны в гривнах. В Мелитополе торгуют товарами украинских марок "Олис", "Чумак", "Хуторок" и другими.

Мелитополь — цены на базаре
На прилавках в Мелитополе можно увидеть украинские товары
Мелитополь — цены на базаре
Цены указаны в гривнах
Мелитополь — цены на базаре
Продают конфеты, чаи и разные консервы
Мелитополь — цены на базаре
Вот такой бутыль масла стоит 375 гривен

Овощи и фрукты на рынке продают по очень низким ценам, поскольку отвезти их в другие регионы у фермеров нет возможности. Так, цена за килограмм перца – от 10 гривен. Помидоры стоят от 15 до 35 гривен за килограмм. Кабачки продают по 28 гривен за килограмм, баклажаны – 30 гривен за килограмм. Килограмм лука стоит 10 гривен, а капусты – 15 гривен. Цены на яблоки стартуют от 20 гривен.

Если поторговаться с продавцами можно купить дешевле. Люди торгуются, потому что с наличными в Мелитополе тоже есть проблемы.

Мелитополь — цены на базаре
Некоторые овощи продают почти за бесценок
Мелитополь — цены на базаре
Помидоры можно купить по 15 гривен
Мелитополь — цены на базаре
Лук стоит 10 гривен за килограмм
Мелитополь — цены на базаре
Цена на яблоки стартует от 20 гривен
Мелитополь — цены на базаре
Огурцы продают за 25 гривен

На рынке можно также приобрести и крупы, которые стоят несколько дешевле, чем в магазинах. За килограмм пшена просят 30 гривен, рис стоит 75-90 гривен за килограмм, пшеничная крупа – 15 гривен за килограмм.

Мелитополь — цены на базаре
На базаре можно купить крупы
Мелитополь — цены на базаре
Овсянка стоит 40 гривен
Мелитополь — цены на базаре
За пшено просят 30 гривен

Самые высокие цены в Мелитополе на мясо и рыбу — куриное филе стоит 235 гривен за килограмм, обрезки красной рыбы — 500 гривен за килограмм.

Мелитополь — цены на базаре
Мясо кур стоит 159 гривен
Мелитополь — цены на базаре
Филе куриное обойдется в 210 гривен
Мелитополь — цены на базаре
Обрезки красной рыбы стоят 480 – 550 гривен

Напомним, многие мелитопольцы потеряли работу из-за оккупантов, ситуация в городе с каждым днем ухудшается. Россияне активно внедряют свои правила, планируют так называемый "референдум", вводят в оборот рубли.

Кроме того, жителям города следует быть готовыми к тому, что отопительный сезон либо начнется с опозданием, либо не будет проведен вовсе.

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#Мелитополь #Росія #ціни на продукти