Цены просто зашкаливают: сколько стоят продукты в оккупированном Мелитополе (фото)

Оккупация принесла мелитопольцам высокие цены и дефицит продуктов.

В городе Мелитополь Запорожской области, который сейчас оккупирован российскими военными, местным жителям каждый день в прямом смысле приходится выживать. Ничего хорошего горожанам "русский мир" не принес — в городе нет работы, наличных денег и связи.

Люди вынуждены покупать продукты питания и вещи первой необходимости по очень завышенным ценам. Кроме того, отдельные сети магазинов еще и перестали принимать гривны.

В распоряжении "Телеграфа" появились фото, снятые в одном из продуктовых магазинов.

В этом магазине еще принимают украинскую валюту — на ценниках указана стоимость продуктов одновременно и в рублях, и в гривнах. Большинство товаров стоят намного дороже, чем в Украине. К тому же, оккупанты продают их по невыгодному курсу гривны к рублю.

Так, за бутылку "Активии" (870 г) придется заплатить 117 грн, а за 1л молока — от 43 до 47 грн. Впечатляют цены и на колбасные изделия. Так, сырокопчёная колбаса стоит от 419 грн до 537 грн, а бекон из свинины — 353 грн. Баночка рыбного паштета обойдется в 70 грн.

При таких ценах ассортимент и качество продуктов оставляет желает лучшего.

Цены на молочные продукты в Мелитополе бьют все рекорды

Можно купить и молоко украинского производителя

Сыр стоит от 200 грн

Цены на колбасы

Рыбный ассортимент не впечатляет

Стоит также отметить, рынки и магазины в оккупированном Мелитополе работают, однако у людей нет наличных денег, чтобы купить продукты.

Терминалы работают, но не везде. Обналичить деньги можно под 10%, льготникам под 8%, хотя еще в начале июля было под 7%.

Обналичить деньги можно под 10%

Напомним, что после стремительного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении, оккупанты начали убегать и из Мелитополя, а заодно и начали заниматься своим любимым делом — мародерством.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, легкой деоккупации Мелитополя не стоит ожидать, так как оккупанты выбрали его как логистический центр.