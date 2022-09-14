Ціни вражають: скільки коштують продукти в окупованому Мелітополі (фото)

Окупація принесла мелітопольцям високі ціни та дефіцит продуктів.

У місті Мелітополь Запорізької області, яке зараз окуповано російськими військовими, місцевим жителям щодня доводиться виживати. Нічого хорошого городянам "рускій мір" не приніс — у місті немає роботи, готівки та зв’язку.

Люди змушені купувати продукти харчування та речі першої необхідності за дуже завищеними цінами. Крім того, окремі мережі магазинів ще й перестали брати гривні.

У розпорядженні "Телеграфа" з’явилися фото, зняті в одному із продуктових магазинів.

У цьому магазині ще беруть українську валюту — на цінниках вказано вартість продуктів одночасно і в рублях, і в гривнях. Більшість товарів коштують набагато дорожче, ніж в Україні. До того ж, окупанти продають їх за невигідним курсом гривні до рубля.

Так, за пляшку "Активії" (870 г) доведеться заплатити 117 грн, а за 1л молока — від 43 до 47 грн. Вражають ціни і на ковбасні вироби. Так, сирокопчена ковбаса коштує від 419 грн до 537 грн, а бекон зі свинини — 353 грн. Баночка рибного паштету коштує 70 грн.

За таких цін асортимент та якість продуктів залишає бажає кращого.

Ціни на молочні продукти у Мелітополі б’ють усі рекорди

Можна придбати і молоко українського виробника

Сир коштує від 200 грн

Ціни на ковбаси

Рибний асортимент не вражає

Варто також зазначити, ринки та магазини в окупованому Мелітополі працюють, проте люди не мають готівки, щоб купити продукти.

Термінали працюють, але не скрізь. Перевести в готівку гроші можна під 10%, пільговикам під 8%, хоча ще на початку липня було під 7%.

Перевести в готівку гроші можна під 10%

Нагадаємо, що після стрімкого контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямі окупанти почали тікати і з Мелітополя, а заразом і почали займатися своєю улюбленою справою — мародерством.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, на легку деокупацію Мелітополя не варто очікувати, оскільки окупанти обрали його як логістичний центр.