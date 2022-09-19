В окупованому Мелітополі торгують українськими продуктами: що і скільки коштує (фото)
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Що продають на базарах та скільки коштують продукти в Мелітополі.
В місті Мелітополь Запорізької області, яке знаходиться під контролем російських військ, ціни на товари першої необхідності зростають з кожним днем. Найвищі ціни у Мелітополі на продукти харчування, при цьому ассортимент та якість залишають бажати кращого.
На відміну від супермаркетів, де в основному продають російські товари і ціни вказані в рублях та гривнях, на ринках процвітає торгівля українськими товарами.
У розпорядження "Телеграфу" потрапили фото та відео зняті на одному із ринків міста.
На прилавках можна побачити товари з українським маркуванням, а ціни вказані в гривнях. В Мелітополі торгують товарами українських марок "Оліс", "Чумак", "Хуторок" та іншими.
Овочі та фрукти на базарі продають за вкрай низькими цінами, оскільки відвезти їх в інші регіони у фермерів немає можливості. Так, ціна за кілограм перцю – від 10 гривень. Помідори — від 15 до 35 гривень за кілограм. Кабачки продають по 28 гривень за кілограм, баклажани — 30 гривень за кілограм. Кілограм цибулі коштує 10 гривень, а капусти — 15 гривень. Ціни на яблука страртують від 20 гривень.
Якщо поторгуватися з продавцями — то можна купити дешевше. Люди торгуються, тому що з готівкою в Мелітополі теж є проблеми.
На ринку можна також придбати і крупи, які коштують дещо дешевше, ніж в магазинах. За кілограм пшона просять 30 гривень, рис коштує 75-90 гривень за кілограм, пшенична крупа — 15 гривень за кілограм.
Найвищі ціни у Мелітополі на м'ясо та рибу — філе куряче коштує 235 гривень за кілограм, обрізки червоної риби — 500 гривень за кілограм.
Нагадаємо, багато мелітопольців втратили роботу через окупантів, ситуація в місті з кожним днем погіршується. Росіяни активно впроваджують свої правила, планують так званий "референдум", вводять в обіг рублі.
Крім того, жителям міста варто бути готовими до того, що опалювальний сезон або розпочнеться із запізненням, або не буде проведений зовсім.