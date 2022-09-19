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В окупованому Мелітополі торгують українськими продуктами: що і скільки коштує (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Що відбувається в окупованому росіянами Мелітополі Новина оновлена 19 вересня 2022, 15:56
Що відбувається в окупованому росіянами Мелітополі

Що продають на базарах та скільки коштують продукти в Мелітополі.

В місті Мелітополь Запорізької області, яке знаходиться під контролем російських військ, ціни на товари першої необхідності зростають з кожним днем. Найвищі ціни у Мелітополі на продукти харчування, при цьому ассортимент та якість залишають бажати кращого.

На відміну від супермаркетів, де в основному продають російські товари і ціни вказані в рублях та гривнях, на ринках процвітає торгівля українськими товарами.

У розпорядження "Телеграфу" потрапили фото та відео зняті на одному із ринків міста.

На прилавках можна побачити товари з українським маркуванням, а ціни вказані в гривнях. В Мелітополі торгують товарами українських марок "Оліс", "Чумак", "Хуторок" та іншими.

Мелітополь - ціни на базарі
На прилавках в Мелитополі можна помітити українські товари
Мелітополь - ціни на базарі
Ціни вказані в гривнях
Мелітополь - ціни на базарі
Продають цукерки, чаї та різні консерви
Мелітополь - ціни на базарі
Ось такий бутель олії коштує 375 гривень

Овочі та фрукти на базарі продають за вкрай низькими цінами, оскільки відвезти їх в інші регіони у фермерів немає можливості. Так, ціна за кілограм перцю – від 10 гривень. Помідори — від 15 до 35 гривень за кілограм. Кабачки продають по 28 гривень за кілограм, баклажани — 30 гривень за кілограм. Кілограм цибулі коштує 10 гривень, а капусти — 15 гривень. Ціни на яблука страртують від 20 гривень.

Якщо поторгуватися з продавцями — то можна купити дешевше. Люди торгуються, тому що з готівкою в Мелітополі теж є проблеми.

Мелітополь - ціни на базарі
Деякі овочі продають майже за безцінь
Мелітополь - ціни на базарі
Помідори можна купити по 15 гривень
Мелітополь - ціни на базарі
Цибуля коштує 10 гривень за кілограм
Мелітополь - ціни на базарі
Ціна на яблука стартує від 20 гривень
Мелітополь - ціни на базарі
Огірки продають за 25 гривень

На ринку можна також придбати і крупи, які коштують дещо дешевше, ніж в магазинах. За кілограм пшона просять 30 гривень, рис коштує 75-90 гривень за кілограм, пшенична крупа — 15 гривень за кілограм.

Мелітополь - ціни на базарі
На базарі також можна купити крупи
Мелітополь - ціни на базарі
Вівсянка коштує 40 гривень
Мелітополь - ціни на базарі
За пшоно просять 30 гривень

Найвищі ціни у Мелітополі на м'ясо та рибу — філе куряче коштує 235 гривень за кілограм, обрізки червоної риби — 500 гривень за кілограм.

Мелітополь - ціни на базарі
М'ясо курей коштує 159 гривень
Мелітополь - ціни на базарі
Філе куряче обійдеться в 210 гривень
Мелітополь - ціни на базарі
Обрізки червоної риби коштують 480 - 550 гривень

Нагадаємо, багато мелітопольців втратили роботу через окупантів, ситуація в місті з кожним днем погіршується. Росіяни активно впроваджують свої правила, планують так званий "референдум", вводять в обіг рублі.

Крім того, жителям міста варто бути готовими до того, що опалювальний сезон або розпочнеться із запізненням, або не буде проведений зовсім.

Теги:
#Мелітополь #Росія #ціни на продукти