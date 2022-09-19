В окупованому Мелітополі торгують українськими продуктами: що і скільки коштує (фото)

Що продають на базарах та скільки коштують продукти в Мелітополі.

В місті Мелітополь Запорізької області, яке знаходиться під контролем російських військ, ціни на товари першої необхідності зростають з кожним днем. Найвищі ціни у Мелітополі на продукти харчування, при цьому ассортимент та якість залишають бажати кращого.

На відміну від супермаркетів, де в основному продають російські товари і ціни вказані в рублях та гривнях, на ринках процвітає торгівля українськими товарами.

У розпорядження "Телеграфу" потрапили фото та відео зняті на одному із ринків міста.

На прилавках можна побачити товари з українським маркуванням, а ціни вказані в гривнях. В Мелітополі торгують товарами українських марок "Оліс", "Чумак", "Хуторок" та іншими.

На прилавках в Мелитополі можна помітити українські товари

Ціни вказані в гривнях

Продають цукерки, чаї та різні консерви

Ось такий бутель олії коштує 375 гривень

Овочі та фрукти на базарі продають за вкрай низькими цінами, оскільки відвезти їх в інші регіони у фермерів немає можливості. Так, ціна за кілограм перцю – від 10 гривень. Помідори — від 15 до 35 гривень за кілограм. Кабачки продають по 28 гривень за кілограм, баклажани — 30 гривень за кілограм. Кілограм цибулі коштує 10 гривень, а капусти — 15 гривень. Ціни на яблука страртують від 20 гривень.

Якщо поторгуватися з продавцями — то можна купити дешевше. Люди торгуються, тому що з готівкою в Мелітополі теж є проблеми.

Деякі овочі продають майже за безцінь

Помідори можна купити по 15 гривень

Цибуля коштує 10 гривень за кілограм

Ціна на яблука стартує від 20 гривень

Огірки продають за 25 гривень

На ринку можна також придбати і крупи, які коштують дещо дешевше, ніж в магазинах. За кілограм пшона просять 30 гривень, рис коштує 75-90 гривень за кілограм, пшенична крупа — 15 гривень за кілограм.

На базарі також можна купити крупи

Вівсянка коштує 40 гривень

За пшоно просять 30 гривень

Найвищі ціни у Мелітополі на м'ясо та рибу — філе куряче коштує 235 гривень за кілограм, обрізки червоної риби — 500 гривень за кілограм.

М'ясо курей коштує 159 гривень

Філе куряче обійдеться в 210 гривень

Обрізки червоної риби коштують 480 - 550 гривень

Нагадаємо, багато мелітопольців втратили роботу через окупантів, ситуація в місті з кожним днем погіршується. Росіяни активно впроваджують свої правила, планують так званий "референдум", вводять в обіг рублі.

Крім того, жителям міста варто бути готовими до того, що опалювальний сезон або розпочнеться із запізненням, або не буде проведений зовсім.