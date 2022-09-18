Окупанти газу не дадуть: мешканців Мелітополя попередили про складну зиму

Мешканцям рекомендують евакуюватись на підконтрольну територію

Через відсутність газопостачання цього року в окупованому Мелітополі взагалі не може бути опалювального сезону.

Як повідомив в ефірі єдиного телемарафону міський голова Іван Федоров цієї зими жителям міста варто бути готовими до того, що опалювальний сезон або розпочнеться із запізненням, або не буде проведений зовсім.

"Магістральний газопровід перебитий і немає можливості його відремонтувати через інтенсивні бойові дії", — сказав він.

Мер додав, що окупанти говорять про те, що ведуть якийсь газопровід, проте розраховувати на нього не варто, оскільки, швидше за все, він є пропагандистською кампанією. За приклад він поставив Бердянськ, де газ зник на два місяці раніше, ніж у Мелітополі. По сьогодні туди його так і не повернули.

Федоров також зазначив, що наразі допомогти мешканцям міста немає можливості, а тому їм рекомендується евакуюватись на підконтрольну територію.

Як повідомлялося раніше, російські загарбники вже відмовилися від планів проведення "референдуму" щодо приєднання окупованих територій Запорізької та інших областей у вересні, але розмірковують про можливу нову дату.

Не виключається, що такого роду "голосування" росіянам необхідне для того, щоб провести на цих територіях масову мобілізацію, щоб компенсувати втрати у своїй армії.