Оккупанты газа не дадут: жителей Мелитополя предупредили о сложной зиме

Жителям рекомендуют эвакуироваться на подконтрольную территорию

Из-за отсутствия газоснабжения в этом году в оккупированном Мелитополе вообще может не быть отопительного сезона.

Как сообщил в эфире единого телемарафона городской глава Иван Федоров этой зимой жителям города стоит быть готовыми к тому, что отопительный сезон либо начнется с запозданием, либо не будет проведен вовсе.

"Магистральный газопровод перебит и нет возможности его починить из-за интенсивных боевых действий", — сказал он.

Мэр добавил, что оккупанты говорят о том, что ведут какой-то газопровод, однако рассчитывать на него не стоит, так как скорее всего он является пропагандистской кампанией. В пример он поставил Бердянск, где газ пропал на два месяца раньше, чем в Мелитополе. По сегодняшний день туда его так и не вернули.

Федоров также отметил, что в настоящее время помочь жителям города нет возможности, а потому им рекомендуется эвакуироваться на подконтрольную территорию.

Как сообщалось ранее, российские захватчики уже отказались от планов проведения "референдума" о присоединении оккупированных территорий Запорожской и других областей в сентябре, но рассуждают о вероятной новой дате.

Не исключается, что подобного рода "голосование" россиянам необходимо для того, чтобы провести на этих территориях массовую мобилизацию, чтобы компенсировать потери в своей армии.