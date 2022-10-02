Укр

"Мечтатели": в россии определились со "статусом" оккупированных территорий

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
626
путин объявил об аннексии четырех областей еще 30 сентября Новость обновлена 02 октября 2022, 14:46
путин объявил об аннексии четырех областей еще 30 сентября

Украинские власти полностью игнорируют незаконное решение диктатора рф, а ВСУ продолжают освобождать территории от оккупантов

Пока российские оккупанты всеми возможными способами пытаются удержать украинцев на временно оккупированных территориях, власти страны-агрессора перешли ко второму этапу аннексии украинских областей. В воскресенье, 2 октября, Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о "принятии в состав" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Информацию об этом распространило российское пропагандистское издание ТАСС.

При этом отмечается, что территории Донецкой и Луганской областей в состав страны-агрессора присоединили в статусе республик (коллаборанты еще в 2014 году назвали себя "ДНР" и "ЛНР" соответственно), а государственным языком там стал русский.

Между тем, Запорожскую и Херсонскую области назвали "принятыми в состав РФ как отдельные субъекты со своими нынешними названиями". А коллаборантов, которые должны возглавить эти регионы, назовут губернаторами. К слову, их в четырех аннексированных областях должен назначить российский диктатор Путин в десятидневный срок.

Пропагандистские СМИ говорят, что выборы в так называемые "парламенты" четырех областей хотят провести в сентябре 2023 года, когда в россии будет единый день голосования.

Примечательно, что украинцы на "влажные мечты" российских властей реагируют однозначно — с уверенностью, что ВСУ отвоюют все захваченные россиянами украинские территории. Некоторые назвали представителей кремля "мечтателями".

Аннексия территорий Украины — Конституционный суд россии принял решение о принятии областей в состав РФ

Ранее "Телеграф" сообщал, что об аннексии четырех украинских территорий путин объявил в пятницу, 30 сентября. Сразу после этого российский диктатор подписал с гауляйтерами "договоры о вхождении в состав россии". Примечательно, что во время своего обращения к Украине глава кремля заявил, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей становятся гражданами россии.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Луганская область #Херсонская область #Запорожская область #Война #Аннексия