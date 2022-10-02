"Мечтатели": в россии определились со "статусом" оккупированных территорий

Украинские власти полностью игнорируют незаконное решение диктатора рф, а ВСУ продолжают освобождать территории от оккупантов

Пока российские оккупанты всеми возможными способами пытаются удержать украинцев на временно оккупированных территориях, власти страны-агрессора перешли ко второму этапу аннексии украинских областей. В воскресенье, 2 октября, Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о "принятии в состав" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Информацию об этом распространило российское пропагандистское издание ТАСС.

При этом отмечается, что территории Донецкой и Луганской областей в состав страны-агрессора присоединили в статусе республик (коллаборанты еще в 2014 году назвали себя "ДНР" и "ЛНР" соответственно), а государственным языком там стал русский.

Между тем, Запорожскую и Херсонскую области назвали "принятыми в состав РФ как отдельные субъекты со своими нынешними названиями". А коллаборантов, которые должны возглавить эти регионы, назовут губернаторами. К слову, их в четырех аннексированных областях должен назначить российский диктатор Путин в десятидневный срок.

Пропагандистские СМИ говорят, что выборы в так называемые "парламенты" четырех областей хотят провести в сентябре 2023 года, когда в россии будет единый день голосования.

Примечательно, что украинцы на "влажные мечты" российских властей реагируют однозначно — с уверенностью, что ВСУ отвоюют все захваченные россиянами украинские территории. Некоторые назвали представителей кремля "мечтателями".

Ранее "Телеграф" сообщал, что об аннексии четырех украинских территорий путин объявил в пятницу, 30 сентября. Сразу после этого российский диктатор подписал с гауляйтерами "договоры о вхождении в состав россии". Примечательно, что во время своего обращения к Украине глава кремля заявил, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей становятся гражданами россии.