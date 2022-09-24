От миномета до ракеты – что такое тактическое ядерное оружие и из чего его могут применить по Украине

Против Украины рф может применить тактическое ядерное оружие, которым можно выстрелить из обычной пушки и даже миномета

После объявления частичной мобилизации в рф, в руках диктатора владимира путина остается только один последний аргумент – ядерное оружие, чье применение может быть реальным, но повлечет за собой для россии и лично путина много последствий.

Что такое тактическое ядерное оружие

Вместе с тем это не снижает опасности применения так называемого "тактического ядерного оружия" (ТЯО), отличающего меньшей мощностью – до 100 килотонн тротила (эквивалент взрыва 100 тысяч тонн тринитротолуола).

По данным западных разведок, если общее число ядерных боеголовок и боеприпасов в рф оценивается порядка 6000 единиц, тактических из них около 2000.

Как и более мощным ядерным зарядам, тактическим свойственны все те же поражающие элементы:

объемный взрыв в виде огненного шара;

взрывная волна;

проникающая радиация;

электромагнитный импульс;

радиоактивные осадки из облаков.

Но, как и предполагает приставка "тактическое", масштаб разрушений от ТЯО куда ниже, к примеру, взрыв заряда в 20 кт (20 тысяч тонн тротила — средний показатель для зарядов ТЯО) дает полное уничтожение всего в радиусе около 1 км.

Стратегическое ядерное оружие мощностью в 20 Мт (20 млн тонн тротила – мощный заряд, лишь в 3 раза уступающий самой мощной Царь-бомбе, взорванной СССР в 1961 году) дает полное разрушение в радиусе 10 км.

Для сравнения, мощность бомб, примененных против Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года, составляла 18 и 21 кт соответственно.

Авиация, ракеты, гаубицы и минометы – из чего рф может атаковать Украину ТЯО

При этом преимуществом ТЯО является его компактность, что позволяет применение не только в виде авиабомб и ракет, как стратегических ядерных зарядов, но и из артиллерии и минометов.

ТЯО может быть доставлено к цели посредством авиабомб на ТУ-22М3, СУ-24М, СУ-34, СУ-30СМ, Су-35С и других. Также это могут крылатые ракеты Х-55, Х-102, "Калибр", "Искандер-К", "Циркон", противокорабельные П-500/700/800/1000.

Кроме того, существуют и ядерные боеприпасы для артиллерии, к примеру:

152-мм ядерный снаряд 3БВ3 мощностью 2,5 кт, которым могут стрелять артиллерийские орудия калибром в 152 мм, такие как САУ 2С19 Мста-С, 2С3 Акация, пушка-гаубица Д-20 и 2С5 Гиацинт;

203-мм снаряд 3БВ2 для САУ 2С7 "Пион" и гаубицы Б-4М с дальностью выстрела от 18 до 30 км и мощностью в 2 кт;

а также 240-мм минометная мина 3БВ4 для 240-мм буксируемого миномёта М-240 и его самоходной версии 2С4 "Тюльпан", мощностью в 2 кт и дальностью стрельбы от 9,5 до 18 км.

Также имеется 180-мм снаряд ЗБВ1 для 180-мм пушку С-23 и МК-3-180, правда С-23 официально есть лишь на вооружении союзника путина – Сирии, а МК-3-180 является устаревшей корабельной пушкой, также снятой с вооружения.

Интересно, что буквально в августе на военно-техническом форуме "Армия-2022" в Москве, посетителям показали малогабаритное ядерное оружие, в частности 152-мм ядерный снаряд РД4-01 для 152-мм пушки-гаубицы Д-20, и 203-мм снаряд РД5-1.

Ядерный снаряд на форум "Армия-2022"

Тем временем, по данным СМИ, кремль предупрежден о последствиях применения против Украины ТЯО.