Байден сделал тревожное заявление о путине и ядерном оружии

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия президентом россии владимиром путиным "реальна".

Об этом он сказал 19 июня группе доноров в Калифорнии, сообщает Reuters.

Президент США пояснил, что считает ядерную угрозу со стороны рф реальной, несмотря на то, что многие не верят в такую опасность.

"Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование путиным тактического ядерного оружия. Это реально", – сказал Байден.

Несколько дней назад глава Белого дома назвал заявления путина о размещении первых единиц тактического ядерного оружия на территории Беларуси "совершенно безответственными". В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока нет признаков того, что рф готовится применить ядерное оружие.

Как сообщал "Телеграф", член Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский заявил, что у Украины нет доказательств, что россия уже разместила свое ядерное оружие на территории Беларуси. Однако хранилища для него там уже тщательно подготовлены.